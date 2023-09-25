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هل موبايلك ضمنها.. 18 هاتفا لن تدعم تطبيق واتساب خلال أسابيع

9/25/2023 2:42:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سينهي تطبيق WhatsApp دعم بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة بدءًا من 24 أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، فإن قائمة الهواتف الذكية القديمة تشمل 18 هاتفًا من شركات مختلفة وذكر واتساب في صفحة الدعم الخاصة به: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل Android".
واضافت الشركة "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp. وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من Android الذي ندعمه هنا".
قائمة الهواتف الذكية تشمل Nexus 7 (upgradable to Android 4.2) Samsung Galaxy Note 2 HTC One Sony Xperia Z LG Optimus G Pro Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation Motorola Droid Razr Sony Xperia S2 Motorola Xoom Samsung Galaxy Tab 10.1 Asus Eee Pad Transformer Acer Iconia Tab A5003 Samsung Galaxy S HTC Desire HD LG Optimus 2X Sony Ericsson Xperia Arc3

ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعومًا؟

قبل إيقاف الدعم لنظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات مباشرة عبر WhatsApp مقدمًا وسيتم تذكيرك عدة مرات بمتابعة الترقية.



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