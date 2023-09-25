هل موبايلك ضمنها.. 18 هاتفا لن تدعم تطبيق واتساب خلال أسابيع

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سينهي تطبيق WhatsApp دعم بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة بدءًا من 24 أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، فإن قائمة الهواتف الذكية القديمة تشمل 18 هاتفًا من شركات مختلفة وذكر واتساب في صفحة الدعم الخاصة به: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل Android".
واضافت الشركة "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp. وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من Android الذي ندعمه هنا".
قائمة الهواتف الذكية تشمل
Nexus 7 (upgradable to Android 4.2) Samsung Galaxy Note 2 HTC One Sony Xperia Z LG Optimus G Pro Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation Motorola Droid Razr Sony Xperia S2 Motorola Xoom Samsung Galaxy Tab 10.1 Asus Eee Pad Transformer Acer Iconia Tab A5003 Samsung Galaxy S HTC Desire HD LG Optimus 2X Sony Ericsson Xperia Arc3
ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعومًا؟
قبل إيقاف الدعم لنظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات مباشرة عبر WhatsApp مقدمًا وسيتم تذكيرك عدة مرات بمتابعة الترقية.
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