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برنامج الرياض الخضراء يشجر شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة

9/25/2023 2:41:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار (نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة)، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 93.
وشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المتطوعين، ومشاركتهم يداً بيد مع "الرياض الخضراء" في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، وتعزيز الولاء والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود برنامج "الرياض الخضراء" في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويحرص برنامج "الرياض الخضراء" على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تساهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها.
يشار إلى أن "الرياض الخضراء" هو أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يساهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

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