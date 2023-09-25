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سيارات OMODA تسجل بيع 16,686 وحدة في شهر أغسطس - جريدة الوطن السعودية

9/25/2023 2:34:38 PM
(MENAFN- Al Watan) في السنوات الأخيرة، اكتسبت سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، التي جمعت بين الراحة والأناقة تصميماً جريئاً وعصرياً، محبة الشباب حول العالم. في هذا المجال، استطاعت OMODA كعلامة تجارية ناشئة أن تحقق نجاحاً سريعاً وتترك بصمتها كحصان طروادة في صناعة السيارات، بفضل قدرات منتجها المتميز وجماليات التصميم المتقدمة والتكنولوجيا الرائدة. إن أكثر ردود الفعل صراحةً التي يمكن للعلامة التجارية المحترمة أن تحصل عليها هي من السوق نفسه، ووفقاً لأحدث بيانات التصدير الشهرية، بلغت مبيعات OMODA في شهر أغسطس 16,686 وحدة، مما يمثل نموًا شهريًا بنسبة 6.04٪ عن الشهر السابق، وتجاوز للمبيعات التراكمية لعام 2023 بلغ 100,000 وحدة.
الجمالية المتقدمة لا تعرف الحدود
ولدت عالميةً، ومع ارتفاع مبيعات، تستمر OMODA رحلتها نحو التوسع العالمي بخطى ثابتة، ومن خلال لغة التصميم المتقدمة وفلسفة السفر الرائدة، تلبي OMODA باستمرار رغبات الجيل العالمي الجديد المتعدد الاستخدامات. لقد تألق شهر أغسطس ببريق مشرق لـ OMODA، حيث شهد منتصف أغسطس الكشف عن نماذج مميزة مثل OMODA 5 و OMODA 5 EV في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، وقد رحبت الشخصية المشهورة المحلية ناتا بمشجعي OMODA 5 EV على منصة العرض، حيث شاركت تجربتها المثيرة للقيادة الذكية البيئية مع الحضور. بفضل تصميمها الاستثنائي والتفاعلات الذكية، حصلت OMODA 5 على جائزة "أفضل اختبار لقيادة سيارات الدفع الرباعي المتعددة الاستخدامات" في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، قامت OMODA 5 بجولة تجريبية على الطرق الأكثر جمالاً في كوستاريكا، حيث تمتزج الطبيعة بسلاسة مع التكنولوجيا، وتلتقي الريادة بالرومانسية. وفي إسبانيا، أصبحت OMODA 5 سيارة رسمية لبطولة التنس الدولية للسيدات "2023 ITF W100 Disa Gran Canaria"، حيث تقدم دعما فريداً في نقل الفرق المشاركة وتعرض جودة قيادتها اللا مثيل لها.
حتى الآن، استطاعت OMODA أن تترك بصمتها في أكثر من عشر دول تمتد عبر جنوب شرق آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، ومع كل تقدم في رحلتها العالمية، تم تطوير نظام خدمة OMODA وجودتها وتجربتها بشكل مستمر، مما يضمن تجربة مثالية لمركباتها لعملائها على مستوى العالم.
تحديد مسار قوي للسفر الذكي البيئي
بصفتها علامة تجارية مصممة خصيصًا للجيل الجديد العالمي، تولي OMODA أهمية كبيرة للتفاعل مع الجمهور الشاب، بهدف إنشاء نظام منتج يتفاعل مع روحهم وتطلعاتهم، ومع توجه الجماهير الجديدة نحو تجارب القيادة الكهربائية والذكية، تتخطى OMODA حدود الخيال. واغتناماً للاتجاهات المتطورة للعصر الجديد، قدمت OMODA سيارة الكهرباء OMODA 5. بالإضافة إلى قدراتها الذكية، تضم تقنية الطاقة الجديدة، مما يؤدي إلى الريادة في الطراز والفلسفة في السفر الذكي الصديق للبيئة. إن OMODA 5 EV هي أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في العلامة التجارية. وبينما يرث الطراز الجديد تصميم "الفن في الحركة" الكلاسيكي للعلامة التجارية، فإنه يجسد جمال البرق ولعبته الديناميكية للضوء والظل، مجسدًا الجمال الفني الراقي للحركة. بصفتها "كائناً كهربائياً عصرياً حقيقياً، تتميز OMODA 5 EV بقيادة كهربائية مفعم بالحيوية، مدعومة بمحرك بقوة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وبطارية بسعة 61.06 كيلوواط/ساعة، وعزم دوران أقصى يبلغ 340 نيوتن متر، مما يضمن توفير قوة قوية وتجربة قيادة سلسة وفعالة، ومع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.6 ثانية فقط، توفر نطاق قيادة رائع يبلغ 450 كم لأولئك الباحثين عن نمط حياة غني ولا حدود فيما يتعلق بالطاقة الجديدة. يذكر أنه سيتم إطلاق سيارة OMODA 5 EV قريبًا في مناطق مختلفة، بما في ذلك شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. ستواصل OMODA في تسريع إطلاق مجموعتها من المنتجات، لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة بنماذج متنوعة ومتميزة. من خلال دمج الجماليات العالمية مع ثقافة العلامة التجارية وعناصر الموضة، تتعاون OMODA مع المستخدمين الرائدين في جميع أنحاء العالم لخلق نموذج جديد في السفر البيئي، وتسخير التكنولوجيا الذكية لفتح آفاق لا حصر لها لمستقبل وسائل النقل.

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