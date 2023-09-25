إيه بي بي الأولى عالمياً بتصنيع محركات IE5 فائقة الكفاءة للبيئة القابلة للانفجار

MENAFN - AETOSWire) وسعّت "إيه بي بي" سلسلتها من محركات التردد المتزامن IE5 SynRM الحائزة على جوائز من خلال إضافة جديدة بالكامل: محرك IE5 SynRM ذي الأمان المعزّز. وفي سابقة تعد الأولى على مستوى العالم، أصبح الآن بإمكان العملاء الذين يعملون في صناعات ذات بيئات خطرة ضمان السلامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال نشر محركات توفر الطاقة بنسبة 40 % مقارنة بالاصدارات القديمة من نوع IE3.

وستشارك "إيه بي بي" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في جناحها 3110 في القاعة 3 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

تم تطوير الاصدار الجديد من محرك IE5 SynRM للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية المتطلبة ذات السرعات المتغيرة. فهو يوفر تحكماً دقيقاً وكفاءة عالية عبر نطاق السرعة بأكمله، وحتى في ظروف التحميل الجزئي، مما يجعله خيار الترقية المثالي للمحركات الحثية القياسية في المضخات والمراوح والضواغط للصناعات التي قد تحتوي على غازات أو أبخرة أو غبار قابل للاشتعال، مثل صناعات النفط والغاز، والمواد الكيماوية ومعالجة الأخشاب وطحن الدقيق.

إضافة إلى توفير الطاقة، يمكن لمحركات SynRM ذي السلامة المعززة الجديدة مساعدة العملاء على تحديد خيار تركيب أكثر فعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، في المنطقة 1، قد يسمح التصميم العامل بحرارة أقل باستخدام محرك ذي سلامة معززة عوضاً عن المحرك غير القابل للاحتراق المزوّد بعلبة خاصة الذي يشكل الخيار التقليدي. بينما في المنطقة 2، تعد قابلية التحميل المحسنة لمحركات SynRM، التي تتيح توصيل مزيد من الطاقة من حجم مماثل لمحرك حثي، أمراً بالغ الأهمية. فهي تتيح لمحرك أصغر حجماً وبالتالي أقل سعراً، بتأدية المهمة ذاتها.

وقال "ستيفان فلويك"، رئيس قسم محركات IEC منخفضة الجهد، في شركة "إيه بي بي": "لقد حققنا سابقة على مستوى العالم عبر جلب مزايا الكفاءة الفائقة لمحركات IE5 إلى قطاع البيئات الخطرة. إن تبني التكنولوجيا الأفضل في فئتها جعل محركات IE5 SynRM الخاصة بنا مُغيرة لقواعد اللعبة بالنسبة للمشغلين ضمن مجموعة واسعة من الصناعات. فهم ينظرون إلى القدرة على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً لتحقيق طموحاتهم المتعلقة بصافي الانبعاثات الصفرية، إلى جانب تحسين تكاليف أعمالهم التجارية".

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمحركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة في كونها تعمل بحرارة أقل من التصاميم القياسية. حيث يتم خفض درجات حرارة التحميل بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية ودرجات الحرارة المتعرجة بما يصل لـ 30 درجة مئوية. ويوفر ذلك مزيداً من الموثوقية، ويطيل العمر الافتراضي للمحرك ويقلل متطلبات الصيانة.

يدمج تصميم SynRM بين مزايا الأداء لتكنولوجيا المغناطيس الدائم، وبساطة وسهولة صيانة المنصات الحثية. ولضمان تصميم صديق للبيئة، لا تحتوي المحركات على مغناطيسات أو معادن أرضية نادرة.

وتتوفر محركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة مع طاقة منتجة 5.5 إلى 315 كيلو واط في أحجام إطارات 132 – 315 وفقاً لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تكنولوجيا SynRM من خلال:

نبذة عن "إيه بي بي" ABB :

تعد شركة إيه بي بي شركة رائدة في كل من تقنيات الطاقة والأتمتة، تعمل على تمكين مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استغلال الموارد. تجمع حلول الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات لتعزيز عمليات التصنيع والتنقل والتزوّد بالطاقة والتشغيل. إن إرث الشركة مبني على أكثر من 130 عاماً من التميز، حيث يلتزم موظفو "إيه بي بي" البالغ عددهم 105 آلاف موظف بدفع عجلة الابتكارات التي تسهم في تسريع وتيرة التحول في القطاع الصناعي.