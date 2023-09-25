إيه بي بي الأولى عالمياً بتصنيع محركات IE5 فائقة الكفاءة للبيئة القابلة للانفجار

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- AETOSWire) وسعّت "إيه بي بي" سلسلتها من محركات التردد المتزامن IE5 SynRM الحائزة على جوائز من خلال إضافة جديدة بالكامل: محرك IE5 SynRM ذي الأمان المعزّز. وفي سابقة تعد الأولى على مستوى العالم، أصبح الآن بإمكان العملاء الذين يعملون في صناعات ذات بيئات خطرة ضمان السلامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال نشر محركات توفر الطاقة بنسبة 40 % مقارنة بالاصدارات القديمة من نوع IE3.
وستشارك "إيه بي بي" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في جناحها 3110 في القاعة 3 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
تم تطوير الاصدار الجديد من محرك IE5 SynRM للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية المتطلبة ذات السرعات المتغيرة. فهو يوفر تحكماً دقيقاً وكفاءة عالية عبر نطاق السرعة بأكمله، وحتى في ظروف التحميل الجزئي، مما يجعله خيار الترقية المثالي للمحركات الحثية القياسية في المضخات والمراوح والضواغط للصناعات التي قد تحتوي على غازات أو أبخرة أو غبار قابل للاشتعال، مثل صناعات النفط والغاز، والمواد الكيماوية ومعالجة الأخشاب وطحن الدقيق.
إضافة إلى توفير الطاقة، يمكن لمحركات SynRM ذي السلامة المعززة الجديدة مساعدة العملاء على تحديد خيار تركيب أكثر فعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، في المنطقة 1، قد يسمح التصميم العامل بحرارة أقل باستخدام محرك ذي سلامة معززة عوضاً عن المحرك غير القابل للاحتراق المزوّد بعلبة خاصة الذي يشكل الخيار التقليدي. بينما في المنطقة 2، تعد قابلية التحميل المحسنة لمحركات SynRM، التي تتيح توصيل مزيد من الطاقة من حجم مماثل لمحرك حثي، أمراً بالغ الأهمية. فهي تتيح لمحرك أصغر حجماً وبالتالي أقل سعراً، بتأدية المهمة ذاتها.
وقال "ستيفان فلويك"، رئيس قسم محركات IEC منخفضة الجهد، في شركة "إيه بي بي": "لقد حققنا سابقة على مستوى العالم عبر جلب مزايا الكفاءة الفائقة لمحركات IE5 إلى قطاع البيئات الخطرة. إن تبني التكنولوجيا الأفضل في فئتها جعل محركات IE5 SynRM الخاصة بنا مُغيرة لقواعد اللعبة بالنسبة للمشغلين ضمن مجموعة واسعة من الصناعات. فهم ينظرون إلى القدرة على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً لتحقيق طموحاتهم المتعلقة بصافي الانبعاثات الصفرية، إلى جانب تحسين تكاليف أعمالهم التجارية".
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمحركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة في كونها تعمل بحرارة أقل من التصاميم القياسية. حيث يتم خفض درجات حرارة التحميل بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية ودرجات الحرارة المتعرجة بما يصل لـ 30 درجة مئوية. ويوفر ذلك مزيداً من الموثوقية، ويطيل العمر الافتراضي للمحرك ويقلل متطلبات الصيانة.
يدمج تصميم SynRM بين مزايا الأداء لتكنولوجيا المغناطيس الدائم، وبساطة وسهولة صيانة المنصات الحثية. ولضمان تصميم صديق للبيئة، لا تحتوي المحركات على مغناطيسات أو معادن أرضية نادرة.
وتتوفر محركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة مع طاقة منتجة 5.5 إلى 315 كيلو واط في أحجام إطارات 132 – 315 وفقاً لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تكنولوجيا SynRM من خلال:
نبذة عن "إيه بي بي" ABB :
تعد شركة إيه بي بي شركة رائدة في كل من تقنيات الطاقة والأتمتة، تعمل على تمكين مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استغلال الموارد. تجمع حلول الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات لتعزيز عمليات التصنيع والتنقل والتزوّد بالطاقة والتشغيل. إن إرث الشركة مبني على أكثر من 130 عاماً من التميز، حيث يلتزم موظفو "إيه بي بي" البالغ عددهم 105 آلاف موظف بدفع عجلة الابتكارات التي تسهم في تسريع وتيرة التحول في القطاع الصناعي.
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