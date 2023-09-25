Citi Foundation تعلن عن المستفيدين من تحدي الابتكار العالمي الافتتاحي

BUSINESS WIR أعلنت مؤسسة Citi Foundation اليوم عن المستفيدين من منحة "تحدي الابتكار العالمي" الأول من نوعه، وهو نموذج جديد لتحديد وتقديم الدعم الخيري للمنظمات المجتمعية التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات ذات الدخل المنخفض. يقدم تحدي الابتكار العالمي الافتتاحي، الذي تم استعراضه مبدئيًا في مهرجان المواطن العالمي في نهاية هذا الأسبوع، ما مجموعه 25 مليون دولار إلى 50 منظمة مجتمعية تعمل على تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الصحة المالية للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.

بصفتها متلقية لتحدي الابتكار العالمي الافتتاحي هذا، مُنحت كل منظمة 500,000 دولار لدعم البرامج عبر أربعة مجالات رئيسية: الوصول إلى الغذاء، والتوافر، والقدرة على تحمل التكاليف، ومرونة المجتمع. تتراوح الابتكارات ما بين إطلاق التطبيقات التي ستربط العرض والطلب على الغذاء وحتى تجريب التكنولوجيا الجديدة والممارسات الزراعية المستدامة وحتى إنشاء الحدائق الحضرية والمزيد. تشمل النقاط البارزة ما يلي:



يوسع مشروع مكافحة الجوع نطاق مبادرته لإشراك نساء الشعوب الأصلية في جنوب المكسيك في التدريب التقني على القيادة وريادة الأعمال لإنشاء شركات غذائية يقودها المجتمع.

توفر منظمة Concern Worldwide التدريب على الأعمال التجارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق والمستثمرين، وتقديم التثقيف الغذائي، ودعم البستنة الحضرية لصغار بائعي الأغذية، وخاصة النساء والشباب، في نيروبي، في كينيا.

تعمل الشبكة العالمية لبنوك الأغذية على توسيع نطاق دعمها الفني وتوجيهها وإيصال الموارد المالية إلى بنوك الأغذية المنشأة حديثًا في جميع أنحاء العالم، والتي تدعم المجتمعات التي تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. تعمل Yayasan Kopernik مع صغار المزارعين في تيمور الغربية بإندونيسيا لتنشيط ممارسات الزراعة الأصلية واعتماد تقنيات حفظ الأغذية من أجل نظام غذائي أكثر مرونة واكتفاء ذاتيًا.

قال Brandee McHale ، رئيس Citi Foundation ورئيس الاستثمار والتطوير المجتمعي في Citi : "يؤدي رأس المال الخيري دورًا حاسمًا في سوق الحلول الاجتماعية، وقد تم تصميم تحدي الابتكار العالمي في Citi Foundation للمساعدة في نمو الأفكار الجديدة وتوسيع نطاقها". "بداية من تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يمرون بأزمات وصولاً إلى التدخلات على المدى الطويل، تقدم المنظمات التي تشكل مجموعتنا الأولى من تحدي الابتكار العالمي حلولاً تُغير الحياة وتعزز صحة المجتمعات ذات الدخل المنخفض."

تمتد المنح لمدة عامين وعلى مدار المبادرة، سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى مجتمع التعلم الذي تيسره IDEO، وهو أستوديو تصميم غير ربحي. من خلال منصة رقمية ومجموعة من التجارب المنسقة، ستتاح الفرصة للحاصلين على المنح للتعاون وتبادل الدروس المستفادة وتبادل أفضل الممارسات.

قالت Liza Henshaw ، رئيسة منظمة Global Citizen : "عندما يتعلق الأمر بحل القضايا الأكثر إلحاحًا التي يواجهها عالمنا، فمن الواضح أن القطاع الخاص يؤدي دورًا حاسمًا في تقديم حلول مبتكرة على الطاولة". "نثني على Citi Foundation لتبنيها النهج الموجه نحو العمل المتبع في تحدي الابتكار العالمي، والذي سيطلق العنان للموارد الحيوية للمنظمات التي تقوم بعمل حاسم لخدمة الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

في فبراير 2023، أصدرت Citi Foundation طلب تقديم العروض العالمي هذا، وهو الأول في تاريخها. تم تقديم أكثر من 1000 طلب من المنظمات العاملة في أكثر من 80 دولة.

يكمل تحدي الابتكار العالمي الذي تقدمه Citi Foundation حول الأمن الغذائي سجل Citi القوي في هذا المجال – من العمل مع العملاء لتطوير حلول الدفع الرقمية إلى تقديم التمويل للمنظمات التي تساعد صغار المزارعين على زيادة الإنتاجية والمزيد.

لمزيد من المعلومات حول تحدي الابتكار العالمي وقائمة كاملة بالمستفيدين من المنح، يرجى زيارة citifoundation.com/challenge

Citi Foundation

تعمل Citi Foundation على تعزيز التقدم الاقتصادي وتحسين حياة الناس في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. نستثمر في الجهود التي تزيد من الشمول المالي وتحفز فرص العمل للشباب وتعيد تصور النهج لبناء مجتمعات نابضة بالحياة اقتصاديًا. يستفيد نهج "أكثر من مجرد عمل خيري" الذي تقدمه Citi Foundation من الخبرة الهائلة التي تتمتع بها Citi وموظفوها لتحقيق مهمتنا وتعزيز القيادة الفكرية والابتكار. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.