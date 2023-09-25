Citi Foundation تعلن عن المستفيدين من تحدي الابتكار العالمي الافتتاحي

(MENAFN
- AETOSWire)
BUSINESS WIR أعلنت مؤسسة Citi Foundation اليوم عن المستفيدين من منحة "تحدي الابتكار العالمي" الأول من نوعه، وهو نموذج جديد لتحديد وتقديم الدعم الخيري للمنظمات المجتمعية التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات ذات الدخل المنخفض. يقدم تحدي الابتكار العالمي الافتتاحي، الذي تم استعراضه مبدئيًا في مهرجان المواطن العالمي في نهاية هذا الأسبوع، ما مجموعه 25 مليون دولار إلى 50 منظمة مجتمعية تعمل على تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الصحة المالية للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
بصفتها متلقية لتحدي الابتكار العالمي الافتتاحي هذا، مُنحت كل منظمة 500,000 دولار لدعم البرامج عبر أربعة مجالات رئيسية: الوصول إلى الغذاء، والتوافر، والقدرة على تحمل التكاليف، ومرونة المجتمع. تتراوح الابتكارات ما بين إطلاق التطبيقات التي ستربط العرض والطلب على الغذاء وحتى تجريب التكنولوجيا الجديدة والممارسات الزراعية المستدامة وحتى إنشاء الحدائق الحضرية والمزيد. تشمل النقاط البارزة ما يلي:
يوسع مشروع مكافحة الجوع نطاق مبادرته لإشراك نساء الشعوب الأصلية في جنوب المكسيك في التدريب التقني على القيادة وريادة الأعمال لإنشاء شركات غذائية يقودها المجتمع. توفر منظمة Concern Worldwide التدريب على الأعمال التجارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق والمستثمرين، وتقديم التثقيف الغذائي، ودعم البستنة الحضرية لصغار بائعي الأغذية، وخاصة النساء والشباب، في نيروبي، في كينيا. تعمل الشبكة العالمية لبنوك الأغذية على توسيع نطاق دعمها الفني وتوجيهها وإيصال الموارد المالية إلى بنوك الأغذية المنشأة حديثًا في جميع أنحاء العالم، والتي تدعم المجتمعات التي تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. تعمل Yayasan Kopernik مع صغار المزارعين في تيمور الغربية بإندونيسيا لتنشيط ممارسات الزراعة الأصلية واعتماد تقنيات حفظ الأغذية من أجل نظام غذائي أكثر مرونة واكتفاء ذاتيًا.
قال Brandee McHale ، رئيس Citi Foundation ورئيس الاستثمار والتطوير المجتمعي في Citi : "يؤدي رأس المال الخيري دورًا حاسمًا في سوق الحلول الاجتماعية، وقد تم تصميم تحدي الابتكار العالمي في Citi Foundation للمساعدة في نمو الأفكار الجديدة وتوسيع نطاقها". "بداية من تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يمرون بأزمات وصولاً إلى التدخلات على المدى الطويل، تقدم المنظمات التي تشكل مجموعتنا الأولى من تحدي الابتكار العالمي حلولاً تُغير الحياة وتعزز صحة المجتمعات ذات الدخل المنخفض."
تمتد المنح لمدة عامين وعلى مدار المبادرة، سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى مجتمع التعلم الذي تيسره IDEO، وهو أستوديو تصميم غير ربحي. من خلال منصة رقمية ومجموعة من التجارب المنسقة، ستتاح الفرصة للحاصلين على المنح للتعاون وتبادل الدروس المستفادة وتبادل أفضل الممارسات.
قالت Liza Henshaw ، رئيسة منظمة Global Citizen : "عندما يتعلق الأمر بحل القضايا الأكثر إلحاحًا التي يواجهها عالمنا، فمن الواضح أن القطاع الخاص يؤدي دورًا حاسمًا في تقديم حلول مبتكرة على الطاولة". "نثني على Citi Foundation لتبنيها النهج الموجه نحو العمل المتبع في تحدي الابتكار العالمي، والذي سيطلق العنان للموارد الحيوية للمنظمات التي تقوم بعمل حاسم لخدمة الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".
في فبراير 2023، أصدرت Citi Foundation طلب تقديم العروض العالمي هذا، وهو الأول في تاريخها. تم تقديم أكثر من 1000 طلب من المنظمات العاملة في أكثر من 80 دولة.
يكمل تحدي الابتكار العالمي الذي تقدمه Citi Foundation حول الأمن الغذائي سجل Citi القوي في هذا المجال – من العمل مع العملاء لتطوير حلول الدفع الرقمية إلى تقديم التمويل للمنظمات التي تساعد صغار المزارعين على زيادة الإنتاجية والمزيد.
لمزيد من المعلومات حول تحدي الابتكار العالمي وقائمة كاملة بالمستفيدين من المنح، يرجى زيارة citifoundation.com/challenge
Citi Foundation
تعمل Citi Foundation على تعزيز التقدم الاقتصادي وتحسين حياة الناس في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. نستثمر في الجهود التي تزيد من الشمول المالي وتحفز فرص العمل للشباب وتعيد تصور النهج لبناء مجتمعات نابضة بالحياة اقتصاديًا. يستفيد نهج "أكثر من مجرد عمل خيري" الذي تقدمه Citi Foundation من الخبرة الهائلة التي تتمتع بها Citi وموظفوها لتحقيق مهمتنا وتعزيز القيادة الفكرية والابتكار. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
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