تعاون شركة ASMPT AMICRA وشركة Teramount للعمل على تطوير تعبئة الضوئيات السليكونية

(بيزنس واير )-- أعلنت اليوم شركة ASMPT AMICRA، وهي شركة رائدة عالميًا في توريد معدات تثبيت القوالب فائقة الدقة متخصصة في حلول تثبيت القوالب فائقة الدقة، وشركة Teramount Ltd، الرائدة في تطوير توصيل الألياف القابلة للتطور بالرقائق، عن تعاونهما في مواجهة تحدي توصيل الألياف برقائق الضوئيات السليكونية لتلبية احتياجات الحيز الترددي المتزايدة في تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات.

يعد التوصيل السلس للألياف بالرقائق أحد أهم التحديات في خضم التطور السريع لمجالات الذكاء الاصطناعي وتوصيل الشبكات عالية الأداء. ويبشر التعاون بين الشركتين بحل ثوري لهذا التحدي قديم الأمد، معتمدًا في ذلك على وضع العناصر البصرية الرائدة ذاتية المحاذاة على مستوى الرقائق لشركة Teramount على رقائق الضوئيات السليكونية للعميل باستخدام آلات تثبيت القوالب الدقيقة المتطورة لشركة ASMPT AMICRA.

صرح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Teramount، هشام طه، قائلًا "هناك طلب واضح من العملاء على تصنيع الضوئيات السليكونية وتعبئتها بكميات كبيرة. فهم مصرون على دعم هذه المعدات المستخدمة بشكل كبير في بيئات الاستعانة بمصادر خارجية لتجميع واختبار أشباه الموصلات. وكون شركة ASMPT AMICRA رائدة في مجال معدات تثبيت القوالب بالرقاقات، فهي الشريك المثالي لشركة Teramount في التطوير، وتلبية حاجة العملاء المتزايدة".

كما أكد الدكتور Johann Weinhaendler، المدير العام لشركة ASMPT AMICRA، قائلًا "الضوئيات السليكونية هي التقنية الأساسية لحياتنا اليومية في المستقبل، إذ تحتاج سرعة نقل كميات البيانات المتزايدة دقة أكثر تقابلها عند تجميع مكونات أشباه الموصلات. ونرى في التعاون مع شركة Teramount خبيرًا مثاليًا في تطوير حلول التوصيل عالية السرعة، إذ نجتمع لندمج منتجاتهم من خلال الجمع غير النشط لمكونات العدسات البصرية بدقة عالية".

حول شركة Teramount: تُحدث شركة Teramount تغييرات في عالم التوصيلات البصرية بتقديمها حلًا جديدًا لتوصيل العدسات بالسليكون لمراكز البيانات والحوسبة المتقدمة وأجهزة الاستشعار وغيرها من تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات. كما يقدم حلها المبتكر "Universal Photonic Coupler solution" (الرابطة الضوئية عامة الاستخدام) توصيلًا للألياف بالرقاقات الضوئية قابلًا للتطوير ومواءمة الضوئيات بقدرات تصنيع أشباه الموصلات القياسية وتعبئتها بكميات كبيرة. يوجد مقر شركة Teramount في القدس. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

حول شركة ASMPT AMICRA: شركة ASMPT AMICRA، ومقرها ريغنسبورغ في ألمانيا، رائدة عالميًا في توريد أنظمة تثبيت القوالب فائقة الدقة. تختص أنظمة شركة ASMPT AMICRA بدقة التركيب تحت الميكرون تصل إلى ±0.2 ميكرومتر في 3 ثوانٍ لسوق التعبئة المتقدم للضوئيات السليكونية وأشباه الموصلات، كما تدعم عمليات لصق القوالب، والرقائق القلابة، واليوتكتي، والإيبوكسي، وطباعة نقل الكتلة.

ASMPT AMICRA هي شركة تابعة لشركة ASMPT المحدودة (المُدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: 0522)، وهي شركة توريد عالمية لحلول الأجهزة والبرمجيات لتصنيع أشباه الموصلات والدوائر الكهربائية، ومقرها في سنغافورة.