تعاون شركة ASMPT AMICRA وشركة Teramount للعمل على تطوير تعبئة الضوئيات السليكونية

(MENAFN
- AETOSWire)
(بيزنس واير )-- أعلنت اليوم شركة ASMPT AMICRA، وهي شركة رائدة عالميًا في توريد معدات تثبيت القوالب فائقة الدقة متخصصة في حلول تثبيت القوالب فائقة الدقة، وشركة Teramount Ltd، الرائدة في تطوير توصيل الألياف القابلة للتطور بالرقائق، عن تعاونهما في مواجهة تحدي توصيل الألياف برقائق الضوئيات السليكونية لتلبية احتياجات الحيز الترددي المتزايدة في تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات.
يعد التوصيل السلس للألياف بالرقائق أحد أهم التحديات في خضم التطور السريع لمجالات الذكاء الاصطناعي وتوصيل الشبكات عالية الأداء. ويبشر التعاون بين الشركتين بحل ثوري لهذا التحدي قديم الأمد، معتمدًا في ذلك على وضع العناصر البصرية الرائدة ذاتية المحاذاة على مستوى الرقائق لشركة Teramount على رقائق الضوئيات السليكونية للعميل باستخدام آلات تثبيت القوالب الدقيقة المتطورة لشركة ASMPT AMICRA.
صرح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Teramount، هشام طه، قائلًا "هناك طلب واضح من العملاء على تصنيع الضوئيات السليكونية وتعبئتها بكميات كبيرة. فهم مصرون على دعم هذه المعدات المستخدمة بشكل كبير في بيئات الاستعانة بمصادر خارجية لتجميع واختبار أشباه الموصلات. وكون شركة ASMPT AMICRA رائدة في مجال معدات تثبيت القوالب بالرقاقات، فهي الشريك المثالي لشركة Teramount في التطوير، وتلبية حاجة العملاء المتزايدة".
كما أكد الدكتور Johann Weinhaendler، المدير العام لشركة ASMPT AMICRA، قائلًا "الضوئيات السليكونية هي التقنية الأساسية لحياتنا اليومية في المستقبل، إذ تحتاج سرعة نقل كميات البيانات المتزايدة دقة أكثر تقابلها عند تجميع مكونات أشباه الموصلات. ونرى في التعاون مع شركة Teramount خبيرًا مثاليًا في تطوير حلول التوصيل عالية السرعة، إذ نجتمع لندمج منتجاتهم من خلال الجمع غير النشط لمكونات العدسات البصرية بدقة عالية".
حول شركة Teramount: تُحدث شركة Teramount تغييرات في عالم التوصيلات البصرية بتقديمها حلًا جديدًا لتوصيل العدسات بالسليكون لمراكز البيانات والحوسبة المتقدمة وأجهزة الاستشعار وغيرها من تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات. كما يقدم حلها المبتكر "Universal Photonic Coupler solution" (الرابطة الضوئية عامة الاستخدام) توصيلًا للألياف بالرقاقات الضوئية قابلًا للتطوير ومواءمة الضوئيات بقدرات تصنيع أشباه الموصلات القياسية وتعبئتها بكميات كبيرة. يوجد مقر شركة Teramount في القدس. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
حول شركة ASMPT AMICRA: شركة ASMPT AMICRA، ومقرها ريغنسبورغ في ألمانيا، رائدة عالميًا في توريد أنظمة تثبيت القوالب فائقة الدقة. تختص أنظمة شركة ASMPT AMICRA بدقة التركيب تحت الميكرون تصل إلى ±0.2 ميكرومتر في 3 ثوانٍ لسوق التعبئة المتقدم للضوئيات السليكونية وأشباه الموصلات، كما تدعم عمليات لصق القوالب، والرقائق القلابة، واليوتكتي، والإيبوكسي، وطباعة نقل الكتلة.
ASMPT AMICRA هي شركة تابعة لشركة ASMPT المحدودة (المُدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: 0522)، وهي شركة توريد عالمية لحلول الأجهزة والبرمجيات لتصنيع أشباه الموصلات والدوائر الكهربائية، ومقرها في سنغافورة.
MENAFN25092023004146001356ID1107136875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.