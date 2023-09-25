PLIDCO تطلق خطًا جديدًا من التركيبات المتوافقة مع الهيدروجين

أعلنت شركة تطوير خطوط الأنابيب (PLIDCO)، الشركة الرائدة في تركيبات إصلاح وصيانة تسرب خطوط الأنابيب، اليوم عن مجموعة جديدة من المنتجات للاستخدام مع خطوط أنابيب الهيدروجين استجابة للانتقال الناشئ نحو الهيدروجين ومصادر الطاقة البديلة الأخرى.

صُممت منتجات PLIDCO لإصلاح خطوط الأنابيب عالية الضغط في حالات الطوارئ على اليابسة وتحت سطح البحر وأعمال صيانة خطوط الأنابيب الروتينية، وهي مثالية للهيدروجين والنفط والغاز والمياه والمواد الكيميائية والبخار والطين وأنظمة الأنابيب الأخرى. تم تصميم تركيباتها عالية الضغط وتصنيعها لتلبية أعلى معايير الجودة، باتباع رموز الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين/المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والالتزام ببرنامج صارم لمراقبة الجودة.

قال Ernie Lackner، مدير المبيعات والتسويق في PLIDCO: "مع اكتساب التحول نحو نظام طاقة قائم على الهيدروجين زخمًا كبيرًا، نتوقع حاجة ناشئة إلى منتجات صيانة وإصلاح خطوط الأنابيب التي تلبي المعايير المحددة المطلوبة لخطوط أنابيب الهيدروجين". "على مدى 75 عامًا، كانت PLIDCO المصدر الموثوق به لتركيبات خطوط الأنابيب ومنتجات الصيانة المستخدمة في جميع أنحاء العالم. في حين تطورت مصادر وتقنيات الطاقة، توفر منتجات PLIDCO باستمرار تركيبات عالية الجودة وموثوق بها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار".

تحتفظ PLIDCO بقائمة جرد للتركيبات المتوافقة للاستخدام مع خطوط أنابيب الهيدروجين، ما يسمح للعملاء بإيقاف التسريبات دون إيقاف التشغيل أو اللحام في البر وتحت سطح البحر. يفي كل منتج من منتجاتها المعتمدة من الهيدروجين بمعايير الجودة الأمريكية ويحتوي على علامات خضراء مميزة لتمييزها بسهولة، مما يساعد على ضمان إصلاح مقاوم للخطأ. لمعرفة المزيد، اتصل بموزع PLIDCO في منطقتك .

تتم تغطية الخط الجديد لمنتجات الهيدروجين بموجب ضمان PLIDCO المحدود لمدة خمس سنوات ، وهو الضمان الوحيد المقدم في صناعة خطوط الأنابيب.

ستحضر PLIDCO معرض ومؤتمر ADIPEC 2023 في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في الإمارات العربية المتحدة. تعرف على المزيد حول خط منتجاتها المتوافق مع الهيدروجين من خلال زيارة PLIDCO في الكشك 7411 أو من خلال عرض غرفة الصحافة عبر الإنترنت .

حول PLIDCO ®

تكسب شركة تطوير خطوط الأنابيب PLIDCO))، الرائدة في تركيبات إصلاح خطوط الأنابيب منذ عام 1949، ولاء العملاء من خلال إنتاج حلول مبتكرة تقلل من عمليات الإغلاق المكلفة وتضمن سلامة العمال. PLIDCO هي المصدر رقم واحد لمنتجات إصلاح وصيانة تسرب خطوط الأنابيب الآمنة والموثوق بها، مع مجموعة واسعة من مئات الآلاف من التركيبات التي يتم بيعها وتركيبها في جميع أنحاء العالم. منتجاتها مدعومة بضمان محدود لمدة خمس سنوات، هو الوحيد في الصناعة وبرنامج جودة حاصل على شهادة الأيزو 9001. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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