PLIDCO تطلق خطًا جديدًا من التركيبات المتوافقة مع الهيدروجين

(MENAFN
- AETOSWire) - (BUSINESS WIR )-
أعلنت شركة تطوير خطوط الأنابيب (PLIDCO)، الشركة الرائدة في تركيبات إصلاح وصيانة تسرب خطوط الأنابيب، اليوم عن مجموعة جديدة من المنتجات للاستخدام مع خطوط أنابيب الهيدروجين استجابة للانتقال الناشئ نحو الهيدروجين ومصادر الطاقة البديلة الأخرى.
صُممت منتجات PLIDCO لإصلاح خطوط الأنابيب عالية الضغط في حالات الطوارئ على اليابسة وتحت سطح البحر وأعمال صيانة خطوط الأنابيب الروتينية، وهي مثالية للهيدروجين والنفط والغاز والمياه والمواد الكيميائية والبخار والطين وأنظمة الأنابيب الأخرى. تم تصميم تركيباتها عالية الضغط وتصنيعها لتلبية أعلى معايير الجودة، باتباع رموز الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين/المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والالتزام ببرنامج صارم لمراقبة الجودة.
قال Ernie Lackner، مدير المبيعات والتسويق في PLIDCO: "مع اكتساب التحول نحو نظام طاقة قائم على الهيدروجين زخمًا كبيرًا، نتوقع حاجة ناشئة إلى منتجات صيانة وإصلاح خطوط الأنابيب التي تلبي المعايير المحددة المطلوبة لخطوط أنابيب الهيدروجين". "على مدى 75 عامًا، كانت PLIDCO المصدر الموثوق به لتركيبات خطوط الأنابيب ومنتجات الصيانة المستخدمة في جميع أنحاء العالم. في حين تطورت مصادر وتقنيات الطاقة، توفر منتجات PLIDCO باستمرار تركيبات عالية الجودة وموثوق بها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار".
تحتفظ PLIDCO بقائمة جرد للتركيبات المتوافقة للاستخدام مع خطوط أنابيب الهيدروجين، ما يسمح للعملاء بإيقاف التسريبات دون إيقاف التشغيل أو اللحام في البر وتحت سطح البحر. يفي كل منتج من منتجاتها المعتمدة من الهيدروجين بمعايير الجودة الأمريكية ويحتوي على علامات خضراء مميزة لتمييزها بسهولة، مما يساعد على ضمان إصلاح مقاوم للخطأ. لمعرفة المزيد، اتصل بموزع PLIDCO في منطقتك .
تتم تغطية الخط الجديد لمنتجات الهيدروجين بموجب ضمان PLIDCO المحدود لمدة خمس سنوات ، وهو الضمان الوحيد المقدم في صناعة خطوط الأنابيب.
ستحضر PLIDCO معرض ومؤتمر ADIPEC 2023 في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في الإمارات العربية المتحدة. تعرف على المزيد حول خط منتجاتها المتوافق مع الهيدروجين من خلال زيارة PLIDCO في الكشك 7411 أو من خلال عرض غرفة الصحافة عبر الإنترنت .
حول PLIDCO ®
تكسب شركة تطوير خطوط الأنابيب PLIDCO))، الرائدة في تركيبات إصلاح خطوط الأنابيب منذ عام 1949، ولاء العملاء من خلال إنتاج حلول مبتكرة تقلل من عمليات الإغلاق المكلفة وتضمن سلامة العمال. PLIDCO هي المصدر رقم واحد لمنتجات إصلاح وصيانة تسرب خطوط الأنابيب الآمنة والموثوق بها، مع مجموعة واسعة من مئات الآلاف من التركيبات التي يتم بيعها وتركيبها في جميع أنحاء العالم. منتجاتها مدعومة بضمان محدود لمدة خمس سنوات، هو الوحيد في الصناعة وبرنامج جودة حاصل على شهادة الأيزو 9001. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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