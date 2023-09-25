MESTEC تفوز بجائزة Oracle® Global Leaders ISV لهذا العام

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--يَسُرّ MESTEC قبول جائزة Oracle Global Leaders ISV لهذا العام في مؤتمر Oracle CloudWorld لهذا العام. مع نمو سنوي يزيد عن 50%، تقود MESTEC فئة برامج التصنيع وترحب ببعض الشركات المصنعة الأكثر ابتكارًا وقيمة في العالم في منصتها الرائدة SaaS MES. إن تركيز MESTEC الأساسي على مساعدة الشركات المصنعة في اكتساب الأداء عبر أكثر من 80 مؤشرًا رئيسيًا للتصنيع، جنبًا إلى جنب مع وقت النشر السريع، يغذي انتقال العملاء إلى المنصة.

MESTEC هي جزء من مجموعة Eyelit، وهي شركة رائدة ناشئة في تصنيع منصات البرمجيات. إلى جانب برنامج التصنيع المتقدم Eyelit، تشهد المنصتان طلبًا قويًا بشكل خاص في صناعات أشباه الموصلات والسيارات والتكنولوجيا الطبية والفضاء والدفاع والبطاريات والطاقة الشمسية. تدعم المنصات جميع تدفقات عمل التصنيع الرئيسية بما في ذلك إدارة الأصول وتكامل المصانع والمعدات والأتمتة وتنفيذ التصنيع وإدارة الحلول وإدارة الجودة والتخطيط والجدولة وإدارة عمليات الأعمال. تتيح البنية المفتوحة والمرنة للمنصات التكامل السلس مع Oracle NetSuite وتطبيقات المؤسسات المهمة الأخرى.

قال Mark Carleton، الرئيس التنفيذي لشركة MESTEC: "إن فريق MESTEC تحمّس بشدة لنيله هذه الجائزة كونها اعترافًا بتقدمنا في مساعدة العملاء على إعادة تصور برامج التصنيع بسرعة لنشرها وسهولة دمجها وخلق قيمة بسرعة من خلال تحسين الأداء والكفاءات الجديدة". "لقد استفدنا بشكل كامل من بنية البرمجيات كخدمة الخاصة بنا لتمكين العملاء من بدء التشغيل في أيام فقط بدلاً من عملية النشر التقليدية المعقدة والمكلفة لعدة أشهر لحلول برمجيات التصنيع التقليدية. لقد كان من المجزي أن نرى عملاء Oracle NetSuite يدركون التكامل الفوري لبيانات التصنيع مع البيانات المالية والتشغيلية ونتطلع إلى تعميق شراكتنا".

حول MESTEC

MESTEC، هي منصة برمجيات التصنيع الأسرع نموًا في العالم ((MES، وتساعد العديد من العلامات التجارية الأكثر قيمة وابتكارًا في العالم على تحقيق مكاسب كبيرة في أداء التصنيع عبر مجموعة متنامية من الصناعات. تساعد MESTEC الشركات المصنعة الرائدة على تحقيق مكاسب كبيرة في التخطيط المتقدم والجدولة وإدارة أداء الأصول والجودة والامتثال ومؤشرات الأداء الرئيسية للتصنيع ومراقبة المخزون وإدارة العمالة. يضمن نهج إدارة العلاقات مع MESTEC إمكانية إجراء التحسينات بسرعة، من دون تكاليف مسبقة ونشر سريع.

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