MESTEC تفوز بجائزة Oracle® Global Leaders ISV لهذا العام

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يَسُرّ MESTEC قبول جائزة Oracle Global Leaders ISV لهذا العام في مؤتمر Oracle CloudWorld لهذا العام. مع نمو سنوي يزيد عن 50%، تقود MESTEC فئة برامج التصنيع وترحب ببعض الشركات المصنعة الأكثر ابتكارًا وقيمة في العالم في منصتها الرائدة SaaS MES. إن تركيز MESTEC الأساسي على مساعدة الشركات المصنعة في اكتساب الأداء عبر أكثر من 80 مؤشرًا رئيسيًا للتصنيع، جنبًا إلى جنب مع وقت النشر السريع، يغذي انتقال العملاء إلى المنصة.
MESTEC هي جزء من مجموعة Eyelit، وهي شركة رائدة ناشئة في تصنيع منصات البرمجيات. إلى جانب برنامج التصنيع المتقدم Eyelit، تشهد المنصتان طلبًا قويًا بشكل خاص في صناعات أشباه الموصلات والسيارات والتكنولوجيا الطبية والفضاء والدفاع والبطاريات والطاقة الشمسية. تدعم المنصات جميع تدفقات عمل التصنيع الرئيسية بما في ذلك إدارة الأصول وتكامل المصانع والمعدات والأتمتة وتنفيذ التصنيع وإدارة الحلول وإدارة الجودة والتخطيط والجدولة وإدارة عمليات الأعمال. تتيح البنية المفتوحة والمرنة للمنصات التكامل السلس مع Oracle NetSuite وتطبيقات المؤسسات المهمة الأخرى.
قال Mark Carleton، الرئيس التنفيذي لشركة MESTEC: "إن فريق MESTEC تحمّس بشدة لنيله هذه الجائزة كونها اعترافًا بتقدمنا في مساعدة العملاء على إعادة تصور برامج التصنيع بسرعة لنشرها وسهولة دمجها وخلق قيمة بسرعة من خلال تحسين الأداء والكفاءات الجديدة". "لقد استفدنا بشكل كامل من بنية البرمجيات كخدمة الخاصة بنا لتمكين العملاء من بدء التشغيل في أيام فقط بدلاً من عملية النشر التقليدية المعقدة والمكلفة لعدة أشهر لحلول برمجيات التصنيع التقليدية. لقد كان من المجزي أن نرى عملاء Oracle NetSuite يدركون التكامل الفوري لبيانات التصنيع مع البيانات المالية والتشغيلية ونتطلع إلى تعميق شراكتنا".
حول MESTEC
MESTEC، هي منصة برمجيات التصنيع الأسرع نموًا في العالم ((MES، وتساعد العديد من العلامات التجارية الأكثر قيمة وابتكارًا في العالم على تحقيق مكاسب كبيرة في أداء التصنيع عبر مجموعة متنامية من الصناعات. تساعد MESTEC الشركات المصنعة الرائدة على تحقيق مكاسب كبيرة في التخطيط المتقدم والجدولة وإدارة أداء الأصول والجودة والامتثال ومؤشرات الأداء الرئيسية للتصنيع ومراقبة المخزون وإدارة العمالة. يضمن نهج إدارة العلاقات مع MESTEC إمكانية إجراء التحسينات بسرعة، من دون تكاليف مسبقة ونشر سريع.
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