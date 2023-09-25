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وطن الشموخ والطموح في ذكراه الـ93

9/25/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تطل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية هذا العام والوطن يشهد مراحل تطور وسباقا ملحوظا في مجالات التنمية والنماء، ولعل من التوافق اللافت أن يتزامن هذا مع توقيت بث إحدى أهم المقابلات المتلفزة عبر قناة عالمية مع عراب رؤية السعودية 2030. تلك الرؤية التي تحقق من مستهدفاتها الكثير على أصعدة عدة. وعندما هممت أن أبدأ محاضرتي مع بعض طلاب الدراسات العليا، رأيت أنها مناسبة جيدة للحديث عن توقعاتهم لما ستكون عليه المقابلة، وأي الموضوعات ستكون هي مثار الاهتمام؟. وقد جال فكر هؤلاء الدارسين كثيرا في توقعاتهم، واستشراف ما يمكن أن يركز عليه سموه – وفقه الله – وتركت لهم المجال للتعبير عن توقعاتهم، ولا أخفيكم سرا أنني قد سررت بما قد أدلت به هذه الكوكبة من شباب الرؤية، حيث ركزت أكثر على برامج الرؤية، وأبعادها التنموية على المستوى البشري والمؤسسي. وبعد أن استمعت للمقابلة كاملة ليلة البارحة، كان الواقع فوق ما حاولنا استشرافه من توقعات، حيث فاق ببدهيته المعتادة، وأبهرنا كما هي عادة سموه – وفقه الله – بما تحدث عنه من منطلقات غاية في الأهمية ستجعل من الوطن الغالي السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، حيث وعد بأنها ستكون من أقوى اقتصادات العالم في نسبة نمو الناتج الوطني المحلي، وأن الوطن لن يتوقف في مسارات التقدم والتطور، وسيكون ذلك كله بوتيرة متسارعة مبهرة خلاقة.
هكذا هو الوطن يعيش في كل يوم قصص نجاح على أيدي ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – أيدهما الله – الساعيين لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن على كل الأصعدة. والوطن بأبنائه المخلصين يفخر بكل صور الاستبسال والتضحية التي أسهمت باقتدار في بناء هذا الوطن الشامخ بعقيدته وإرثه الثقافي والحضاري، واعتزازه وفخره بقيادته الملهمة المتفانية التي تقدم الغالي والنفيس في سبيل تطوره واستقراره.
إن ذكرى اليوم الوطني تحفزنا دائما لاستشعار النعم المتحصلة التي تقود في مجملها لتأكيد الاستحقاق المتمثل في الحفاظ على كل هذه المكتسبات الوطنية التي حظينا بها بتضحيات كل الأبطال الذين أسهموا في الدفاع عن هذا الوطن والاستبسال في حمايته حتى أتم بناء هذا الوطن المنيع، بقيادة المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل – طيب الله ثراه.
ودمت لنا وطن الشموخ والطموح في ذكراك السنوية الـ93.

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