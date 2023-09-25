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التأمين وتداعيات ارتفاع الأسعار

9/25/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تابعت قبل أيام تصريحا لأحد المسؤولين عن سبب ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية، حيث أرجع هذا المسؤول المختص سبب ارتفاع قيمة التأمين من خلال برنامج إذاعي إلى سلوك السائقين.
سلوك وتصرفات قائدي المركبات مدعاة لارتفاع تسعيرة بوليصة التأمين كما قال، (التهور والسرعة، كثرة الاستخدام السيئ للهاتف الجوال أثناء القيادة، التجاوزات الخاطئة للمركبات، (القاسم المشترك لمعظم الحوادث المرورية)، وغيرها من السلوكيات والتصرفات الآثمة التي تنتج عنها كوارث فاجعة وحوادث مميتة في بعض الأحيان.
جميع تلك الأسباب كانت مصوغات لذلك الإجراء، جاء هذا التصريح في سياق الشكاوى العديدة لمواطنين ومقيمين من ارتفاع أسعار قيمة بوليصة التأمين، وفي الحقيقة لا أدري إن كان هذا السبب كافياً لتبرير يعجل برفع قيمة التأمين بصورة مطلقة، بحيث تشمل حتى الأفراد أصحاب السلوك المنضبط في قيادة المركبات،
تبادرت إلى ذهني هذه البقية الباقية من السائقين الذين يلتزمون بقواعد السير مع قرب بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، فما هو ذنب هذه الفئة في هذا الارتفاع الباهظ الثمن، ليؤاخذوا بجريرةغيرهم، إن صح القول، إذ لا يعقل أن جميع السائقين في المملكة هم أصحاب سلوك خاطئ أو سيئ وغير ملتزمين بقواعد سير المرور. أعلم أن تصريحاً من هذا النوع ليس مقنعاً بما فيه الكفاية للكثيرين، وهم في انتظار تصريح جديد يراعي حال هذه الفئة، ويضع في الاعتبار وجود شريحة كبيرة في المجتمع السعودي تراعي القواعد المرورية وتطبق القوانين بحذافيرها.

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