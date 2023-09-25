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إطلاق أول جمعية مهنية للموسيقى ومقرها الرياض

9/25/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم, على تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى, ومقرها الرياض، وقد تشكّل مجلس إدارتها برئاسة الموسيقار ممدوح سيف، وعضوية كلٍّ من الأمير سعود بن عبدالمجيد بن سعود نائباً للرئيس، وأحمد أبو بكر بالفقيه مشرفاً مالياً، وصالح الشادي عضواً، وعماد زارع عضواً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الموسيقار ممدوح سيف أن الجمعية الجديدة تهدف إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز والاستدامة، كما ستعمل الجمعية بالنهوض بقطاع الموسيقى عبر استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة، وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين. وشملت قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية إضافةً إلى أعضاء مجلس الإدارة كلًّا من قصي خضر، وعبدالرحمن آل ساعد، وعصام بحري، وأحمد العامودي، ورامي عبدالله، ومحمد السنان، وضياء خوجة، وعبير بالبيد، وعلي خفاجي، وفيصل اليماني، وعبدالله القرني، وأحمد الواصل، وريان السقاف، وخليل المويل، ونور صخونة، وناصر الصالح، وعائض يوسف. وتُعد الجمعية إحدى الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي المعتمدة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي تستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً بمختلف مناطق المملكة، وذلك لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية.

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