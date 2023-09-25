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الغذاء والدواء الأمريكية تبدي مخاوفها من علاج جديد للتصلب الجانبي الضموري

9/25/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مخاوفها من علاج NurOwn الذي أعلنت عنه شركة "برين ستورم ثيرابيوتكس"، الشركة الرائدة في مجال تطوير علاجات الخلايا الجذعية للأمراض التنكسية العصبية، والذي قالت الشركة إنه مخصص لعلاج مرضى ((التصلب الجانبي الضموري)).
وأثار مقيمون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مخاوف اليوم الاثنين بشأن سلامة وفعالية العلاج وكذلك الطريقة العلاجية للمرض العصبي النادر والمميت الذي يهاجم الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي.
وقالت إدارة الغذاء والدواء، في وثائق الإحاطة الخاصة بها، إنها لا تعتقد أن هناك أدلة كافية لدعم الفائدة السريرية لعلاج NurOwn، مضيفة أن هناك كميات كبيرة من البيانات المفقودة.
كما أكدت الهيئة أن نتائج التجارب السريرية نتج عنها ارتفاع معدل الوفيات، قائلة إلى أن هذه النتائج تشير إلى نقص فائدة البقاء على قيد الحياة وتستدعي مزيدا من التحقيق.
وكانت الغذاء والدواء الأمريكية قد رفضت في نوفمبر من العام الماضي قبول طلب العلاج بعد فشل شركة "برين ستورم" في تحقيق الهدف الرئيسي في دراسة المرضى في المراحل المتأخرة. ولا تزال الشركة تمضي قدما وتريد التقدم باحتجاج على رد الهيئة.

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