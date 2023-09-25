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رتال تفوز بجائزة CIPS العالمية لأفضل ممارسة في رقمنة سلاسل الإمداد

9/25/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Al Watan) فازت شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة CIPS العالمية، وهي الجائزة الأكثر شهرة في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، وذلك عن مشروعها الرائد في رقمنة سلاسل التوريد والمالية.
وجاء هذا الفوز في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن، حيث تنافست شركة رتال مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.
وكرمت الجائزة مشروع رتال بجائزة أفضل الممارسات في تكامل سلسلة التوريد، والذي يهدف إلى رقمنة جميع عمليات سلسلة التوريد والمالية في الشركة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة والفعالية وخفض التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبد الله البريكان، إن هذا الفوز يمثل إنجازًا كبيرًا للشركة، ويعكس التزامها بالتميز في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد.
وأضاف البريكان أن الشركة ستواصل العمل على الابتكار وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وتعد جائزة CIPS Excellence in Procurement Awards أهم الجوائز العالمية في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، حيث يتم منحها من قبل المعهد العالمي المعتمد للمشتريات والتوريدات (CIPS)، وهو معهد عالمي رائد في مجال إدارة سلاسل الإمداد.

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