رتال تفوز بجائزة CIPS العالمية لأفضل ممارسة في رقمنة سلاسل الإمداد

(MENAFN
- Al Watan) فازت شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة CIPS العالمية، وهي الجائزة الأكثر شهرة في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، وذلك عن مشروعها الرائد في رقمنة سلاسل التوريد والمالية.
وجاء هذا الفوز في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن، حيث تنافست شركة رتال مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.
وكرمت الجائزة مشروع رتال بجائزة أفضل الممارسات في تكامل سلسلة التوريد، والذي يهدف إلى رقمنة جميع عمليات سلسلة التوريد والمالية في الشركة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة والفعالية وخفض التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبد الله البريكان، إن هذا الفوز يمثل إنجازًا كبيرًا للشركة، ويعكس التزامها بالتميز في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد.
وأضاف البريكان أن الشركة ستواصل العمل على الابتكار وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وتعد جائزة CIPS Excellence in Procurement Awards أهم الجوائز العالمية في مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، حيث يتم منحها من قبل المعهد العالمي المعتمد للمشتريات والتوريدات (CIPS)، وهو معهد عالمي رائد في مجال إدارة سلاسل الإمداد.
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