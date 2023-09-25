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وزير الاقتصاد: المملكة أسهمت بـ87 مليار دولار لمكافحة الفقر ودعم التنمية في 166 دولة

9/25/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، التي أقيمت يومي 18 و 19 سبتمبر، خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح الإبراهيم في كلمة المملكة، التي ألقاها خلال القمة، أن أهداف التنمية المستدامة نجوم ترشدنا نحو مستقبل مشترك من الرخاء والاستدامة، داعياً إلى تسريع الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات.
وبين أن المملكة تتحول إلى قوة استثمارية دولية لها دور مهم في حشد الموارد والإمكانيات لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المملكة ساهمت بأكثر من 87 مليار دولار من المساعدات الدولية لمكافحة الفقر ودعم التنمية، استفاد منها 5000 مشروع في 166 دولة، كما أطلقت المملكة مبادرات لمساعدة الشركات الخاصة على تطوير قطاع التمويل الأخضر والإفصاح عن الاستدامة، نتج عنها جمع 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وقال: إن المنظمة العالمية للمياه، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خطوة ضخمة لدعم وتعزيز الابتكار الدولي وتسهيل الحصول على التمويل لحماية موارد المياه للأجيال القادمة، وهي دعوة عالمية للعمل معاً والاستثمار في مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستداماً في قطاع المياه.
وأضاف: المملكة تعيش الإصلاح يوماً بعد يوم، ونتفهم مسؤوليتنا في دعم إصلاحات النظام المالي العالمي، ولكننا ندعو إلى توحيد الجهود الدولية والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة.
وعلى هامش أعمال القمة، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع عدد من المسؤولين، بحث معهم تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمور ذات الاهتمام المشترك؛ كما اجتمع مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الدولة الألماني السيد يورج كوكيز، والرئيس والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة السيدة ساندا أوجيامبو.
يذكر أن قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هي الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة عام 2030 في عام 2015، واستمرت فعالياتها يومين، وشهدت عقد 6 جلسات حوارية للقادة.

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