كل ما تريد أن تعرفه.. أبرز الأسئلة والأجوبة عن مشروع قمم السودة

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- Al Watan) أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
فيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة عن هذا المشروع: * ماهي قمم السودة؟
قمم السودة، هي وجهة جبلية فاخرة على أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، تقع جنوب غرب المملكة وتبعد عن مدينة أبها 25كم تقريباً، تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع وتتجاوز مساحتها 627 كم مربع، تقدم خيارات فندقية فاخرة وقصور ووحدات سكنية ذات إطلالات آسرة، بالإضافة إلى التجارب الرياضية والترفيهية والثقافية. مالفرق بين قمم السودة وبين السودة للتطوير؟
قمم السودة هي وجهة سياحية، والسودة للتطوير هي شركة تطوير عقاري، ويعد مشروع قمم السودة أحد مشاريع شركة السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ما هو دور ولي العهد في مشروع قمم السودة؟
ولي العهد، يرأس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، وهي المطور والمالك لمشروع قمم السودة.
ويحظى المشروع بمتابعة وإشراف من قبل ولي العهد، حيث يترأس مجلس الإدارة، ويضم المجلس كلا من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف والمهندس إبراهيم السلطان وفهد الرشيد والمهندس أيمن المديفر. كيف سيساهم مشروع قمم السودة في النمو الاقتصادي؟
سيخلق مشروع قمم السودة فرصا نوعية للمستثمرين والمجتمع المحلي، وسيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، وسيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي بحلول 2033. ماهي المبادئ التي تحكم أعمال السودة للتطوير تجاه مشروع قمم السودة؟
لدى السودة للتطوير 12 مبدأ مستندة على أربع ركائز، للالتزام بالتنمية المستدامة في تنفيذ أعمال الشركة:
1.صناعة المكان:
. توفير تجارب غامرة لمحبي الطبيعة وزوار الوجهة السياحية.
. الاحتفاء بالتراث المادي وغير المادي.
. المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها.
2. النقل:
. الاستفادة من البنية التحتية لدعم مراحل التطوير.
. إجراء رحلات تجريبية لشبكة النقل.
. تطوير شبكات البنية التحتية بشكل صديق للبيئة ومستدام.
3. الاستدامة:
. تعزيز الهوية والموروث الإنساني الثقافي من خلال الاحتفاء بالثقافة والتراث والعادات والتقاليد الأصيلة.
. السعي لتحقيق الاكتفاء من المياه والطاقة النظيفة وإدارة النفايات.
. الاستفادة من الموارد الطبيعية واستخدام التصاميم المنسجمة مع المناخ لترشيد الاستهلاك.
4. المراحل والبناء:
. بناء علامة تجارية عالمية للسياحة من خلال التصميم والتفعيل المبتكر.
. خلق فرص للنمو من خلال تمكين المجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف.
تعظيم تعظيم الاستدامة على المدى البعيد من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والتصميم والإدارة. كيف يمكن للشركاء والمستثمرين العمل في قمم السودة؟
سيعتمد نجاح تنفيذ المخطط العام على بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات إلى المشروع من خلال هذا الرابط
. ماهي المناطق ونقاط الجذب التي سيقدمها مشروع قمم السودة؟ وأين سيكون موقعها؟
ستطور شركة السودة للتطوير 2700 غرفة فندقية و1336وحدة سكنية، 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، أكثر من30 نقطة جذب ترفيهية في مشروع قمم السودة بحلول عام 2033م.
وستضم قمم السودة 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط
الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.
يضم المشروع 6 مناطق تحتوي على نقاط جذب فريدة وغامرة مثل:
-تهلل (ملعب جولف، مركز تجربة الواقع االفتراضي، جسر زجاجي معلق، مسرح مفتوح، صالة رياضية خارجية، مسارات الهايكنج، مطل، مسارات الاستكشاف الثقافي).
-سحاب (مركز تأهيل رياضي، سكاي لاين لوج، عيادة للعلاج الصحي، منتزه المغامرات، جسر زجاجي معلق، ماونتن كوستر، منتزه الدراجات، زبالين، منتزه المغامرات الخارجية، آير زون، أرجوحة جبلية، ماونتن سكيت بارك، ميدان رماية السكيت).
-سبرة (مركز يوغا وتأمل، مركز صحي وسبا، إنشارتد فوريست، مسارات هايكنج).
-جرين (حقول زراعية للمنتجات العضوية، تجارب الطهي المحلي، مسارات الاستكشاف الثقافي).
-رجال (ساحة رجال والقرية التراثية، مركز الزوار والمعلومات).
-الصخرة الحمراء (اسطبلات الخيول، مسارات هايكنج، صالة رياضية خارجية، مركز المنتزه الوطني للتجارب، منتزه المغامرات الطبيعية). متى ستستقبل قمم السودة زوارها؟
نرحب بالزوار في أي وقت، ولكن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع قمم السودة بحلول عام2027، وسيتم الإعلان حينها عن آلية زيارة قمم السودة والاستمتاع بالتجارب السياحية الفاخرة على متن
السحاب. ماهي الفرص الاستثمارية المطروحة في قمم السودة؟
سيوفر مشروع قمم السودة فرص نوعية وسيخلق قطاعات جديدة في المنطقة، مثل السياحة البيئية والمغامرات والرياضات الجبلية، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية. هل تقوم قمم السودة بالتوظيف؟
قمم السودة وجهة سياحية، تعمل على تطويرها شركة السودة للتطوير. ويمكن التقديم على الوظائف الشاغرة لدى السودة للتطوير من خلال الرابط
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