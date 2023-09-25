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كل ما تريد أن تعرفه.. أبرز الأسئلة والأجوبة عن مشروع قمم السودة

9/25/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
فيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة عن هذا المشروع:
* ماهي قمم السودة؟
قمم السودة، هي وجهة جبلية فاخرة على أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، تقع جنوب غرب المملكة وتبعد عن مدينة أبها 25كم تقريباً، تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع وتتجاوز مساحتها 627 كم مربع، تقدم خيارات فندقية فاخرة وقصور ووحدات سكنية ذات إطلالات آسرة، بالإضافة إلى التجارب الرياضية والترفيهية والثقافية.
مالفرق بين قمم السودة وبين السودة للتطوير؟
قمم السودة هي وجهة سياحية، والسودة للتطوير هي شركة تطوير عقاري، ويعد مشروع قمم السودة أحد مشاريع شركة السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ما هو دور ولي العهد في مشروع قمم السودة؟
ولي العهد، يرأس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، وهي المطور والمالك لمشروع قمم السودة.
ويحظى المشروع بمتابعة وإشراف من قبل ولي العهد، حيث يترأس مجلس الإدارة، ويضم المجلس كلا من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف والمهندس إبراهيم السلطان وفهد الرشيد والمهندس أيمن المديفر.
كيف سيساهم مشروع قمم السودة في النمو الاقتصادي؟
سيخلق مشروع قمم السودة فرصا نوعية للمستثمرين والمجتمع المحلي، وسيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، وسيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي بحلول 2033.
ماهي المبادئ التي تحكم أعمال السودة للتطوير تجاه مشروع قمم السودة؟
لدى السودة للتطوير 12 مبدأ مستندة على أربع ركائز، للالتزام بالتنمية المستدامة في تنفيذ أعمال الشركة:
1.صناعة المكان:
. توفير تجارب غامرة لمحبي الطبيعة وزوار الوجهة السياحية.
. الاحتفاء بالتراث المادي وغير المادي.
. المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها.
2. النقل:
. الاستفادة من البنية التحتية لدعم مراحل التطوير.
. إجراء رحلات تجريبية لشبكة النقل.
. تطوير شبكات البنية التحتية بشكل صديق للبيئة ومستدام.
3. الاستدامة:
. تعزيز الهوية والموروث الإنساني الثقافي من خلال الاحتفاء بالثقافة والتراث والعادات والتقاليد الأصيلة.
. السعي لتحقيق الاكتفاء من المياه والطاقة النظيفة وإدارة النفايات.
. الاستفادة من الموارد الطبيعية واستخدام التصاميم المنسجمة مع المناخ لترشيد الاستهلاك.
4. المراحل والبناء:
. بناء علامة تجارية عالمية للسياحة من خلال التصميم والتفعيل المبتكر.
. خلق فرص للنمو من خلال تمكين المجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف.
تعظيم تعظيم الاستدامة على المدى البعيد من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والتصميم والإدارة.
كيف يمكن للشركاء والمستثمرين العمل في قمم السودة؟
سيعتمد نجاح تنفيذ المخطط العام على بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات إلى المشروع من خلال هذا الرابط .
ماهي المناطق ونقاط الجذب التي سيقدمها مشروع قمم السودة؟ وأين سيكون موقعها؟
ستطور شركة السودة للتطوير 2700 غرفة فندقية و1336وحدة سكنية، 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، أكثر من30 نقطة جذب ترفيهية في مشروع قمم السودة بحلول عام 2033م.
وستضم قمم السودة 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط
الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.
يضم المشروع 6 مناطق تحتوي على نقاط جذب فريدة وغامرة مثل:
-تهلل (ملعب جولف، مركز تجربة الواقع االفتراضي، جسر زجاجي معلق، مسرح مفتوح، صالة رياضية خارجية، مسارات الهايكنج، مطل، مسارات الاستكشاف الثقافي).
-سحاب (مركز تأهيل رياضي، سكاي لاين لوج، عيادة للعلاج الصحي، منتزه المغامرات، جسر زجاجي معلق، ماونتن كوستر، منتزه الدراجات، زبالين، منتزه المغامرات الخارجية، آير زون، أرجوحة جبلية، ماونتن سكيت بارك، ميدان رماية السكيت).
-سبرة (مركز يوغا وتأمل، مركز صحي وسبا، إنشارتد فوريست، مسارات هايكنج).
-جرين (حقول زراعية للمنتجات العضوية، تجارب الطهي المحلي، مسارات الاستكشاف الثقافي).
-رجال (ساحة رجال والقرية التراثية، مركز الزوار والمعلومات).
-الصخرة الحمراء (اسطبلات الخيول، مسارات هايكنج، صالة رياضية خارجية، مركز المنتزه الوطني للتجارب، منتزه المغامرات الطبيعية).
متى ستستقبل قمم السودة زوارها؟
نرحب بالزوار في أي وقت، ولكن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع قمم السودة بحلول عام2027، وسيتم الإعلان حينها عن آلية زيارة قمم السودة والاستمتاع بالتجارب السياحية الفاخرة على متن
السحاب.
ماهي الفرص الاستثمارية المطروحة في قمم السودة؟
سيوفر مشروع قمم السودة فرص نوعية وسيخلق قطاعات جديدة في المنطقة، مثل السياحة البيئية والمغامرات والرياضات الجبلية، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية.
هل تقوم قمم السودة بالتوظيف؟
قمم السودة وجهة سياحية، تعمل على تطويرها شركة السودة للتطوير. ويمكن التقديم على الوظائف الشاغرة لدى السودة للتطوير من خلال الرابط .

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