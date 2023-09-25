Monday, 25 September 2023 11:04 GMT

54 % من العاملين في السياحة بالعالم من النساء

9/25/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبدالعزيز الميمان، إلى إعادة النظر في أطر ومنهجية الاستثمار السياحي من أجل تسريع التحوّل الأخضر للقطاع, حيث يقف العالم على عتبة فرصة لتطوير شراكات عالمية وإقليمية وأطر استثمار خضراء ومبادرات مالية مبتكرة لقطاع السياحة دعمًا للالتزام العالمي بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 وتحقيق رصيد صفري في أسرع وقت ممكن قبل عام 2050.
وأوضحت في تصريح لها بمناسبة الاحتفاء بـ"يوم السياحة العالمي 2023", الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام أن منظمة السياحة العالمية تُؤمن بأن الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بشأن الاستثمارات لھا دور حاسم في الانتعاش الاقتصادي وفي تعزيز الانتقال الأخضر لتعزيز الاستثمارات والتمويل وريادة الأعمال، مبينة أن الاستثمار في السياحة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهو يتيح الفرصة لتعزيز السياحة أداة قوية للسلام، ويمكّن من الارتقاء بشكل أفضل إلى الالتزامات التي قُطعت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت الميمان إلى أهمية دعم الشباب والفتيات بوصفهم ركيزة أساسية لتنمية قطاع السياحة حيث تعد السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي توفّر فرص العمل حول العالم، مفيدة أنه في عام 2019م عمل في هذا القطاع شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في مختلف بلدان العالم، وأثبتت السياحة أنها أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر رئيس للتوظيف له تأثير مضاعف على القطاعات الأخرى التي تسهم في التنمية، لذلك، فإن الحاجة العالمية إلى رفع مستوى الاستثمار في البرامج التي تدعم وتحفّز ريادة الأعمال وتوجد فرصًا للابتكارات بانت أمرًا ضروريًا في قطاع السياحة.
وتطرقت إلى تمكين المرأة في السياحة، وقالت: وفقًا للإصدار الثاني للتقرير العالمي لمنظمة السياحة العالمية حول المرأة في السياحة، فإن 54 % من العاملين في السياحة بالعالم من النساء، في حين أن حصة النساء من العاملين في الاقتصاد عموما لا تتعدى 3996، لذلك يجب أن نركّز بشكل أكبر على دعم رائدات الأعمال، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة للاستثمار في السياسات التي تؤمن بالمزيد من فرص العمل للنساء وتوفّر لهن وظائف أفضل وتعزّز المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة.
وحول الاحتفال بيوم السياحة العالمي قالت الميمان: "إن الدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط خلال اجتماعها السابع والأربعين عام 2021 اختارت بالإجماع المملكة العربية السعودية لتكون مقرًا لاستضافة احتفاليات يوم السياحة العالمي في 2023، وأفادت أن عنوان يوم السياحة العالمي هذا العام هو أحد مخرجات اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020.

MENAFN25092023000089011017ID1107136812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث