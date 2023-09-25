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ليبيا المنقسمة في اختبار درنة

9/25/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت كارثة درنة ليبيا والليبيين، وأشباه ((المؤسسات)) من حكومتَين وبرلمانَين وجيوش وميليشيات، في اختبار مريع أمام أزمة غير متوقّعة بطبيعتها المناخية ولا بأهوالها المائية الإقتلاعية، القاتلة والمدمرة. خُيّل لأمراء الحرب وقادة الزُمر وتجار السياسة، وللدول المتدخّلة البعيدة والقريبة، أن الصراع على السلطة بين غرب ليبيا وشرقها هو اللعبة الوحيدة المتاحة في هذه البلاد، طالما أن هناك نفطًا يغذّيها ويديرها، فلا حاجة الى تمويلها. وإذا بالإعصار ((دانيال)) يباغت الجميع، جارفًا ألوف الأرواح ومئات المباني وكمًّا لا يُحصى من تجارب الناس وآثارهم وذكرياتهم في تدبّر حياتهم رغدًا وكفافًا وعوزًا... كل ذلك اندثر في السيول والوحول واندفع سريعًا إلى البحر. لعلّ الأبيض المتوسط شهد لتوّه، وللمرّة الأولى في تاريخه، حدثًا بهذا الفظاعة، من صنع الطبيعة أو البشر.
كانت تلك عاصفة من صنع المناخ المتغيّر، المستمرّ في توجيه إنذاراته لأهل الأرض، لكن جانبًا كبيرًا من الكارثة تسبّب به المتنافسون على السلطة والثروة، المتخلّفون الجاهلون أن في طيّات السلطة واجباتٍ لا يمكن اهمالها أو نسيانها. تصرّف سياسيو ليبيا كما لو أن هذا الحدث أزعج تركيزهم على مؤامراتهم ودسائسهم، شرقًا وغربًا، وعلى الانتخابات التي أدخلوها في متاهة أطماعهم فيما كان يُفترض أن تدشّن خريطة طريق لاستعادة ليبيا وحدتها. فقبل أيام من الكارثة كان رئيس ما تُسمّى ((حكومة الوحدة الوطنية)) (وغَدَت ((حكومة طرابلس))) عبد الحميد الدبيبة يستمزج احتمال دعم إسرائيل لدى واشنطن للإبقاء على حكومته مقابل ((تطبيع)) العلاقات. وفي اللحظة التي كانت تتجمّع فيها العاصفة فوق شرق ليبيا (الأحد 10.09.23) كان الصدّيق حفتر، نجل المشير خليفة، يقدّم نفسه في باريس ((مرشّحًا للرئاسة)) قائلًا إن ترشيحه ((سيكون إضافة إيجابية)) لأن ((عندي قدرة على تغيير المشهد بصورة فاعلة... وأنا جاهز لمساعدة أفراد الشعب الليبي في أي موقع)).
ما هي إلا ساعات قليلة حتى كانت درنة والبيضاء وشحات وغيرها ((مواقع)) في حاجة ماسّة إلى مساعدة، وما كان لدى المهووسين بالأسلحة والسيطرة والسلطة سوى وسائل قليلة للإغاثة ووسائل أقل للإنقاذ، وبالكاد وجدوا السبل للوصول إلى الأمكنة المنكوبة. كان لديهم القليل من المعلومات لتقدير حجم العاصفة، إذ أن أعوام الصراعات ((دمّرت شبكة الأرصاد الجوية وأجهزة الكومبيوتر)) (وفقًا لبيتيري تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة)، لكن كان لديهم الكثير من اليقين بأن الأمر لن يتعدّى مجرد فيضانات سبق للمنطقة أن شهدتها في أعوام 1941 و1959 و1968 ولذا فبعدما طلبوا من السكان إخلاء المدن، كما يحصل في أماكن كثيرة في العالم، عادوا فنصحوهم بأن يلزموا بيوتهم. لم يكن واضحًا أن ثمة استعدادات اتخذت، ولم يفطن أحد إلى التشققات المعلنة منذ منتصف التسعينيات في سدّ وادي درنة الأعلى وسدّ أبو منصور السفلي، فزاد انهيارهما حجم العاصفة أضعافًا مضاعفة.
لم يعطِ مَن يمكن أن يسمّوا ((مسؤولين)) في ليبيا انطباعًا بأنهم قدّروا جيداً ما هو آت. الأرجح أن متابعتهم لمحطات ((دانيال)) قبل وصوله إلى ليبيا قد ضلّلتهم فاعتقدوا أن بإمكانهم احتواءها، لكنهم نسوا أو تناسوا أن ثمة ((دولة)) ساهرة على البنية التحتية وقادرة على مواجهة الطوارئ حتى الطبيعية، سواء في اليونان أو في تركيا وبلغاريا، ومع ذلك لم يشأ المعنيون في ليبيا أن يروا التخريب الهائل الذي أحدثه الإعصار في وسط اليونان حيث دمّر جسوراً ومباني وأتلف زراعات وجرف مواشي، وإذ لم يخلّف سوى عدد محدود من الضحايا البشرية فهذا، مرّة أخرى، لأن ((الدولة)) موجودة ومتنبّهة وتتحمّل المسؤولية ولا تنتظر- كما فعلت ((اللادولة)) في ليبيا- من يأتي ليقول، بعد الكارثة في درنة، إنه ((كان من الممكن تفادي سقوط معظم القتلى)).
لم يبرهن حكام ليبيا فحسب أنهم لم يكونوا يعرفون ما يجب أن يفعلوا، بل ان الانقسام ما بين شرق وغرب أربك الاستجابة اللازمة والسريعة للكارثة، بمقدار ما أربك الجهات الخارجية الراغبة في المساعدة التي لم تتدفق جدّيًا إلا بعد مرور ستة أيام على الحدث وبعدما أصبح جزءًا كبيرًا من درنة ببشره وحجره في جوف البحر. ففيما أوحت حكومة طرابلس بأن القدرات المحلية كافية، كانت حكومة بنغازي تطلب وترحّب بالمساعدات. اعتبرت الأولى أن الكارثة يجب ألا تسحب منها صفتها كـ ((مرجعية)) لكل ليبيا، أما الثانية فوجدت أن قربها من المناطق المنكوبة فرصة لاجتذاب الاهتمام الدولي إليها. أي أن كلّاً من الحكومتين اهتمّت بإظهار أن الأمر لها وأنه لا مجال لأي تغيير ((سياسي)) على خلفية الكارثة. الأسوأ أن أيًّا منهما لم تجد في الكارثة حافزاً لإثبات الجدارة أو لاستنهاض ((وحدة البلد))، ولما تنبّه المجتمع وحاول استجابةً وحدويةً لهذه اللحظة العصيبة وُوجه بالصلف السلطوي، فـ ((حكومة البرلمان))/ ((حكومة الشرق)) هي التي يجب أن تتولّى إدارة الأزمة، وما على البنك المركزي سوى أن يوفّر التمويل من دون تدخّل ((حكومة طرابلس)).
أخرجت سلطات ((حكومة الشرق)) الاعلاميين من درنة، وأعادت تنظيم حركة فرق الإغاثة، وأخضعت دخول فرق الأمم المتحدة لشروط بعد امتعاضها من حصيلة الـ 11300 ضحية التي قدّمها المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما حرصت على ابقاء عدد الضحايا في حدود الـ 4000 وفرضت تعتيماً على أي تقدير لعدد المفقودين. وفي الاثناء قمعت السلطات تظاهرة غاضبة وصفتها بـ ((الفتنة))، لكن أهالي درنة طالبوا بالتحقيق والمحاسبة مذكّرين بتحذيراتهم المتكررة من تسرّب المياه من السدّين، وبعدما هتفوا ضد عقيلة صالح و((حكومة البرلمان)) وُصفوا بـ ((الإرهابيين)) المنتمين الى جماعات متشددة، في استذكار لاجتياح قوات حفتر درنة عام 2018 للقضاء على ((الجهاديين)) المتمركزين فيها.
كان ((من تبقّى من سكان درنة)) عرضوا في بيان 16 مطلباً، بينها تسريع التحقيق في الكارثة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات (ثمة اعتمادات خُصّصت في 2012 و2013 لصيانة السدّين ولا يُعرف مصيرها). وفي ما يخصّ إعادة اعمار المدينة أعرب الأهالي عن انعدام ثقة واضح بالحكومتين بالإلحاح على أن تكون كل المشاريع دولية وبإشراف الأمم المتحدة، مطالبين بمؤتمر دولي. هنا وجدت ((حكومة الشرق)) أن هذا المطلب يوافق طموحاتها لتعزيز ((شرعيتها)) فأعلن رئيسها، أسامة سعد حماد، دعوة المجتمع الدولي الى المشاركة في مؤتمر لإعادة الاعمار ((نزولاُ عند رغبة سكان المدينة)) متجاهلاً أن هؤلاء طالبوا بصندوق مالي خاص باسم درنة من دون ربط بأي أعمال أخرى. لكن أي مؤسسات دولية ستُقبل على إعادة اعمار مدينة وإنْ منكوبة في بلد مندفع الى التقسيم؟
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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