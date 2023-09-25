الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93

(MENAFN
- Al Watan) شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم باليوم الوطني الـ 93، موضحا أنّ هذه المناسبة الغالية تأتي لتعزيز التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، وترسّخ ذكرى تأسيس هذه الدولة على يدي المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم تلك الدولة الفتية وسط أمواج من التحديات حيث تمكّن بصبر وحنكة وعزم من قيادتها إلى بر الأمان، كما تتجلى صور البناء والعطاء عندما قادها من بعده أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، وصولاً إلى العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عرّاب رؤية المملكة 2030.
وثمّن الحقيل جهود الهيئة العامة للعقار في تطبيق التشريعات العقارية وما تحقّق من نجاحات تتعلّق بحوكمة القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، وتعزيز فعالية السوق، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
MENAFN25092023000089011017ID1107136810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.