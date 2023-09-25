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الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93

9/25/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم باليوم الوطني الـ 93، موضحا أنّ هذه المناسبة الغالية تأتي لتعزيز التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، وترسّخ ذكرى تأسيس هذه الدولة على يدي المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم تلك الدولة الفتية وسط أمواج من التحديات حيث تمكّن بصبر وحنكة وعزم من قيادتها إلى بر الأمان، كما تتجلى صور البناء والعطاء عندما قادها من بعده أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، وصولاً إلى العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عرّاب رؤية المملكة 2030.
وثمّن الحقيل جهود الهيئة العامة للعقار في تطبيق التشريعات العقارية وما تحقّق من نجاحات تتعلّق بحوكمة القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، وتعزيز فعالية السوق، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

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