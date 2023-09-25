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جمعية وسم تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

9/25/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت جمعية وسم للتصلب المتعدد باليوم الوطني السعودي 93 مع مستفيديها بفعاليات استثنائية ومميزة، اليوم الأثنين بمقر "إيسو كافيه". وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تعزز الولاء والفخر والانتماء للوطن الغالي إضافة للمسابقات الثقافية.
وتهدف الاحتفالية إلى مزيد من التوعية والتثقيف بمرض التصلب المتعدد، بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء للمملكة العربية السعودية. تعكس الفعاليات المختلفة القيم والثقافة السعودية وتعزز الوحدة والتضامن بين المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية وسم للتصلب المتعدد تسعى دائمًا إلى تحسين رعاية المرضى وتعزيز جودة حياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، وتأتي الاحتفالية باليوم الوطني السعودي 93 لتعزيز الوعي العام بمرض التصلب المتعدد وتشجيع المجتمع على دعم الأشخاص المصابين بهذا المرضى و كذلك تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، مثل الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه للمرضى وأسرهم.
ويعد التصلب المتعدد مرضاً مزمناً يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متنوعة على الحركة والإحساس والوظائف العقلية. وتلعب جمعيات مثل جمعية وسم دورًا حيويًا في توفير الدعم اللازم والتثقيف وتعزيز البحوث لفهم المرض وتحسين الرعاية والعلاج.

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