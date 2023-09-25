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فروع ومراكز تنمية وموارد الرياض تحتفي باليوم الوطني

9/25/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والدور والمراكز الايوائية واللجان والجمعيات والمكاتب والمؤسسات التابعة له حزمة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية.
وتنوعت الفعاليات التي أقيمت بحضور قيادات الفرع ومدراء ومديرات الفروع التابعة والموظفين والموظفات من الادارات المختلفة ، ومشاركة المشمولين بالرعاية، مابين أركان وجلسات شعبية ولوحات فنية تُبرز معالم التطور في جميع المجالات ، إلى جانب عروض مرئية تحكي تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية، ومطبوعات عن الوطن.
وتأتي هذه الاحتفالات امتدادا لما تشهده بلادنا من أفراح ومسرات بهذه المناسبة الوطنية، وحرصاً من فرع موارد وتنمية الرياض والقطاعات التابعة له على تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع منسوبيه والمستفيدين من خدماته.

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