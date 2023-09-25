فروع ومراكز تنمية وموارد الرياض تحتفي باليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan) نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والدور والمراكز الايوائية واللجان والجمعيات والمكاتب والمؤسسات التابعة له حزمة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية.
وتنوعت الفعاليات التي أقيمت بحضور قيادات الفرع ومدراء ومديرات الفروع التابعة والموظفين والموظفات من الادارات المختلفة ، ومشاركة المشمولين بالرعاية، مابين أركان وجلسات شعبية ولوحات فنية تُبرز معالم التطور في جميع المجالات ، إلى جانب عروض مرئية تحكي تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية، ومطبوعات عن الوطن.
وتأتي هذه الاحتفالات امتدادا لما تشهده بلادنا من أفراح ومسرات بهذه المناسبة الوطنية، وحرصاً من فرع موارد وتنمية الرياض والقطاعات التابعة له على تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع منسوبيه والمستفيدين من خدماته.
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