Monday, 25 September 2023 11:03 GMT

الهلال يعبر الجبلين بصعوبة

9/25/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) عانى حامل اللقب الهلال كثيرًا ليخرج منتصرًا على مضيفه الجبلين 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل للزعيم روبن نيفيز ((64))، ليحجز مقعده في ثمن النهائي.
وفي الرس وعلى ملعب نادي الحزم، أكرم النجمة وفادة الرائد وفجر أولى المفاجآت، وأقصاه من البطولة الأغلى بتغلبه عليه 2 /1، سجل للنجمة الحاج عثمان باري ((11))، وآلان ليما كارييس ((13))، وللرائد كريم البركاوي ((60)).

MENAFN25092023000089011017ID1107136805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث