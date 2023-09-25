الهلال يعبر الجبلين بصعوبة

(MENAFN
- Al Watan) عانى حامل اللقب الهلال كثيرًا ليخرج منتصرًا على مضيفه الجبلين 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل للزعيم روبن نيفيز ((64))، ليحجز مقعده في ثمن النهائي.
وفي الرس وعلى ملعب نادي الحزم، أكرم النجمة وفادة الرائد وفجر أولى المفاجآت، وأقصاه من البطولة الأغلى بتغلبه عليه 2 /1، سجل للنجمة الحاج عثمان باري ((11))، وآلان ليما كارييس ((13))، وللرائد كريم البركاوي ((60)).
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