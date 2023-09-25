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القبضة الخضراء تكتسح تايبيه

9/25/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كسب المنتخب السعودي لكرة اليد، مواجهته أمام منتخب منغوليا 45/ 19، ضمن منافسات اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، فيما غادر ثنائي التنس عمار الحقباني ويارا الحقباني منافسات التنس المختلط من دور الـ16 بعد خسارتهما أمام ثنائي الصين تايبيه 2/ صفر.
أنهت لاعبة الملاكمة رغد النعيمي مشاركتها أمام الكازاخستانية نتاليا بوجدانوفا بقرار الحكم

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