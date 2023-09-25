القبضة الخضراء تكتسح تايبيه
التاريخ
9/25/2023 2:30:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) كسب المنتخب السعودي لكرة اليد، مواجهته أمام منتخب منغوليا 45/ 19، ضمن منافسات اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، فيما غادر ثنائي التنس عمار الحقباني ويارا الحقباني منافسات التنس المختلط من دور الـ16 بعد خسارتهما أمام ثنائي الصين تايبيه 2/ صفر.
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