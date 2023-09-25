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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 21 قضية فساد مالي وإداري

9/25/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Al Watan) صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية "تم إيقافه".
القضية الثانية:
بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
القضية الثالثة:
إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية "لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال" مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (170.000) مائة وسبعين ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة "تم إيقافه" مقابل إصدار التقرير.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال من مقيم "تم إيقافه" يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع.
القضية السابعة:
إيقاف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (71.000) واحد وسبعين ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.
القضية الثامنة:
إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال "تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة (5.260.500) خمسة ملايين ومائتين وستين ألف وخمسمائة ريال.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (877.522) ثمانمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالًا من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.
القضية العاشرة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ (267.500) مائتين وسبعة وستين ألف وخمسمائة ريال تم ضبطه لحظة خروجه من المملكة.
القضية الحادية عشرة:
بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (117.571) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريالًا من صندوق الأمانات مستغلاًّ عمله أمينًا للصندوق.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال من أصل مبلغ (82.000) اثنين وثمانين ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
القضية الثالثة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم (وسيط) يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (60.000) ستين ألف ريال متفق عليه مقابل استخراج (4) رخص بناء بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات من خلال علاقته بموظفين اثنين بالأمانة تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظف آخر بذات الأمانة "تم إيقافه" على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لكيانات تجارية متعاقدة مع الأمانة.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.
القضية السادسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (2.200) ألفين ومائتي ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف يعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات (تم إيقافه) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
القضية التاسعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة "تم إيقافه" مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (2.000) ألفي ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح ثلاثة مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.
القضية الواحدة والعشرون:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.

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