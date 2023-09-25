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منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية

9/25/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغجو /PNN/ تأهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين.

وجاء تأهل منتخبنا الأولمبي رغم الهزيمة أمام المنتخب الياباني بهدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في مجموعته قبل المنتخب القطري الذي خسر أمام اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

وسيلاقي منتخبنا في الدور الثاني من الدورة يوم الأربعاء منتخب هونغ كونغ الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية بعد اوزباكستان، علما أن منتخبي سوريا وأفغانستان انسحبا من الدورة وهما ضمن هذه المجموعة.

وكان منتخبنا الأولمبي قد تعادل مع نظيره القطري دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما لحساب منافسات المجموعة الرابعة، في دورة الألعاب الآسيوية يوم الجمعة.

وتأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأول والثاني من المجموعات الـ6، بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.


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