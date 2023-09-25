د. البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس و يؤدي واجب العزاء في شهداء المخيم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN /زار د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية اليوم مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم مع وفد من المبادرة الوطنية و اطلع على حجم الدمار الاجرامي الذي الحقته اجتياحات قوات الاحتلال ببيوت المخيم وبنيته التحتية .

وزار البرغوثي بيوت عزاء الشهيدين الباسلين عبد الرحمن ابو دغش و أسيد جبعاوي

والتقى بوالدي و عائلات الشهيدين الذين أطلعوه على تفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيدان على يد قناصة الاحتلال الفاشي من دون أي مبرر و هما من المدنيين العزل،

وأحدهما الشهيد عبد الرحمن والد لثلاثة أطفال و زوجته على وشك ولادة مولدهما الرابع.









و قال البرغوثي ان الاحتلال ينتقم لفشله في اعتقال و اغتيال المقاومين بتنفيذ عقوبات جماعية ضد المخيم و أهله بالتدمير و التجريف الوحشي و اغتيال المدنيين العزل.

و أشاد البرغوثي بروح الوحدة

و البسالة و التفاؤل لدى أهالي المخيم وإصرارهم على الصمود في وجه الهجمات التي يتعرضون لها ، وعلى حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

و التقى البرغوثي باللجنة الشعبية في المخيم و اطلع منها على التحديات

التي يعيشها، كما التقى بفريق الإغاثة الطبية للإسعاف الأولي الذي يواصل دون كلل تقديم الاسعافات للجرحى في المخيم

وأشاد بدورهم و تفانيهم في خدمة المخيم.

.



