د. البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس و يؤدي واجب العزاء في شهداء المخيم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /زار د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية اليوم مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم مع وفد من المبادرة الوطنية و اطلع على حجم الدمار الاجرامي الذي الحقته اجتياحات قوات الاحتلال ببيوت المخيم وبنيته التحتية .
وزار البرغوثي بيوت عزاء الشهيدين الباسلين عبد الرحمن ابو دغش و أسيد جبعاوي
والتقى بوالدي و عائلات الشهيدين الذين أطلعوه على تفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيدان على يد قناصة الاحتلال الفاشي من دون أي مبرر و هما من المدنيين العزل،
وأحدهما الشهيد عبد الرحمن والد لثلاثة أطفال و زوجته على وشك ولادة مولدهما الرابع.
و قال البرغوثي ان الاحتلال ينتقم لفشله في اعتقال و اغتيال المقاومين بتنفيذ عقوبات جماعية ضد المخيم و أهله بالتدمير و التجريف الوحشي و اغتيال المدنيين العزل.
و أشاد البرغوثي بروح الوحدة
و البسالة و التفاؤل لدى أهالي المخيم وإصرارهم على الصمود في وجه الهجمات التي يتعرضون لها ، وعلى حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
و التقى البرغوثي باللجنة الشعبية في المخيم و اطلع منها على التحديات
التي يعيشها، كما التقى بفريق الإغاثة الطبية للإسعاف الأولي الذي يواصل دون كلل تقديم الاسعافات للجرحى في المخيم
وأشاد بدورهم و تفانيهم في خدمة المخيم.
.
MENAFN25092023000205011050ID1107136791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.