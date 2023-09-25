الرئيس يصدر قرار بقانون يعدل بموجبه قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين 25/9/2023، قرار بقانون يعدل بموجبه قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس في 6 أيلول/سبتمبر

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فان التعديل طال التعديل المادة 2 بإضافة فقرتين تحملان الرقم 12 و13 على النحو التالي: الفقرة 12: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1970/09/01م، وكانت له مدة خدمة خاضعة للتقاعد تزيد على (28) عاما، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة (%6)، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.

الفقرة 13: تتحمل الخزينة العامة الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان