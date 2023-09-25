مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات خلال جلسته الاسبوعية اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم عددا من القرارات.
ونشر
المجلس ابرز قرارات الجلسة الاسبوعية حيث كان ابرزها اعتبار يوم الخميس الموافق 28/09/2023 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقرر المجلس اعتماد الإطار العام للخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية، بما يُمكّن من تقديم الخدمات والمساعدات العينية والنقدية للفئات المحتاجة وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق.
كما قرر ايضا اعتماد الإطار الوطني للسياسة الصناعية الى جانب المصادقة على اتفاقيات تعاون مع عدد من دول أمريكا الجنوبية، وتشمل البرازيل والأرجنتين وفنزويلا والأوروغواي والباراغواي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإنجاز قانون الهيدروكربون كما تقرر الموافقة على مشروع تطوير موقع تل السلطان في مدينة أريحا.
واعلن مجلس الوزراء عن
تقديم مساعدات لعدد من المؤسسات في القدس وغزة.
كما تقرر تكليف الدوائر الحكومية بمتابعة أعمال اللجان الحكومية المشكلة والإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية وفق الجداول الزمنية المحددة.
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