أبو ظبي تستضيف بطولة“بلاست بريمير” الإلكترونية ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Asdaf News)
أبوظبي – أصداف نيوز:
تستضيف أبو ظبي النسخة الثانية من بطولة“بلاست بريمير” الإلكترونية العالمية، في 16 و17 ديسمبر المقبل ب”الاتحاد آرينا، في جزيرة ياس، بالتعاون بين أبو ظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة“بلاست” المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية.
ويشهد الحدث منافسات بين 8 من أفضل الفرق العالمية في لعبة“كاونتر سترايك”، ويبلغ إجمالي جوائز البطولة مليون دولار.
ويتصدر فريق G2 المتوج بلقب النسخة الأولى من البطولة قائمة المرشحين للفوز باللقب مجددا، حيث فاز بجائزتين عالميتين هذا العام.–وام
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