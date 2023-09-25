أبو ظبي تستضيف بطولة“بلاست بريمير” الإلكترونية ديسمبر المقبل

أبوظبي – أصداف نيوز:

تستضيف أبو ظبي النسخة الثانية من بطولة“بلاست بريمير” الإلكترونية العالمية، في 16 و17 ديسمبر المقبل ب”الاتحاد آرينا، في جزيرة ياس، بالتعاون بين أبو ظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة“بلاست” المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية.

ويشهد الحدث منافسات بين 8 من أفضل الفرق العالمية في لعبة“كاونتر سترايك”، ويبلغ إجمالي جوائز البطولة مليون دولار.

ويتصدر فريق G2 المتوج بلقب النسخة الأولى من البطولة قائمة المرشحين للفوز باللقب مجددا، حيث فاز بجائزتين عالميتين هذا العام.–وام