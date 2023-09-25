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المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

9/25/2023 10:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفل المجلس الثقافي البريطاني، باستكمال 75 عامًا على تواجده في الأردن، مثلت مرحلة مهمة في مسيرته من خلال التبادلات الثقافية والمبادرات التعليمية في الأردن.
ووفق بيان صحفي للمجلس اليوم الاثنين، نظم المجلس الثقافي البريطاني الخميس الماضي، الذي صادف اليوم العالمي للسلام، حفل استقبال في مكتبه الرئيس في عمان جمع شركاءه والجهات المعنية، والذين يعملون معه منذ أمد طويل للتأمل في مسيرة المنظمة وإنجازاتها وتطلعاتها للمستقبل.

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