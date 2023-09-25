المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - احتفل المجلس الثقافي البريطاني، باستكمال 75 عامًا على تواجده في الأردن، مثلت مرحلة مهمة في مسيرته من خلال التبادلات الثقافية والمبادرات التعليمية في الأردن.
ووفق بيان صحفي للمجلس اليوم الاثنين، نظم المجلس الثقافي البريطاني الخميس الماضي، الذي صادف اليوم العالمي للسلام، حفل استقبال في مكتبه الرئيس في عمان جمع شركاءه والجهات المعنية، والذين يعملون معه منذ أمد طويل للتأمل في مسيرة المنظمة وإنجازاتها وتطلعاتها للمستقبل.
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