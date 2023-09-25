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18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

9/25/2023 10:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مستوردات الأردن من المشتقات النفطية والزيوت المعدنية، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.6%، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي 2022.


وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، انخفضت إلى 1,750 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ2,151 مليون دينار، حتى نهاية تموز 2022.


ووفقا للبيانات، فإن إجمالي المستوردات في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، انخفض بنسبة 4.7%، ليبلغ 10,599 مليون دينار، مقارنة بـ11,121 مليون دينار في المدة ذاتها من عام 2022.

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