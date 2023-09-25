كم سيدفع برشلونة لشراء كانسيلو من مانشستر سيتي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن المبلغ المتوقع أن يدفعه برشلونة الإسباني حال التعاقد بشكل نهائي مع البرتغالي جواو كانسيلو بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024.وكان برشلونة دعَّم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بضم الظهير الأيمن جواو كانسيلو، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.وقدَّم كانسيلو انطلاقة مبهرة مع برشلونة في مبارياته الأخيرة، تواصلت يوم السبت حيث سجل هدف الفوز 3-2 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بعدما كان الفريق متأخرا بثنائية حتى الدقائق العشر الأخيرة.ومن المحتمل أن يحاول برشلونة التعاقد مع كانسيلو بصفة نهائية في الصيف المقبل، خاصة أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لا يدرج النجم البرتغالي ضمن خططه المستقبلية.



وسيعتمد الأمر في المقام الأول على ما إذا كان برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكلفة التعاقد مع كانسيلو بشكل دائم أم لا، حيث إنه من المرجح أن تستمر معاناة النادي على المستوى المالي في الصيف المقبل.



وفي ضوء ذلك، كشف الصحفي الإسباني فرناندو بولو، الذي يعمل في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كانسيلو قد يكون متاحًا مقابل 25 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي قد يكون في المتناول بالنسبة لبرشلونة.



بث مباشر: مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024 ومن المرجح أن يتمكن برشلونة من إضافة بعض المتغيرات لحسم الصفقة، مما يجعل الأمر أكثر إمكانية.



يذكر أن كانسيلو (29 عاما) شارك في 4 مباريات مع برشلونة حتى الآن في جميع المسابقات، تألق خلالها مع الفريق بتسجيل هدفين وصناعة هدف

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