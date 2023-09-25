أوكرانيا تؤكد مقتل قائد الأسطول الروسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على ((تلغرام)): ((قُتل 34 ضابطاً، بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود)) بعد ضربة صاروخية.
وأضافت" ((أُصيب 105 آخرون، والأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها)).
من جانبها، لفتت روسيا، الجمعة، إلى أن عسكرياً واحداً فُقد بعد الهجوم الذي ألحق أضراراً كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.
البيان
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