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تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

9/25/2023 10:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا، المقررة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة تواجد الألماني إلكاي جوندوجان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما غاب الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:
"تير شتيجن - جواو كانسيلو- بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبرتو - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين".
ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على جيرونا صاحب الوصافة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الـ16 برصيد 5 نقطة.

ملاعب

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