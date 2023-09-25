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حقيقة تواصل النصر مع رونالدو بخصوص تمديد عقده!

9/25/2023 10:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر مُطلعة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رغبة إدارة نادي النصر السعودي بتمديد عقد النجم البرتغالي وقائد الفريق الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسم إضافي وذلك حتى عام 2026.
وأوضحت أنه لم يتم التواصل مع رونالدو بخصوص هذا الأمر خلال الفترة الماضية، لكن هناك بالفعل رغبة نصراوية في بقاء“صاروخ ماديرا” لأطول فترة ممكنة، وسيتم عرض تجديد العقد على اللاعب خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويحصل رونالدو على راتب سنوي من النصر يُقدر بنحو 200 مليون دولار، وفقًا لمصادر صحفية متنوعة، ومن الُمرجح أن يؤدي تجديد العيد إلى حصوله على أرباح بنفس المبلغ تقريبًا أو ربما أكثر، وتُشير الاحتمالات إلى عدم ممانعة النجم البرتغالي في تمديد عقده، خاصة بعد الأخبار التي ترددت مؤخرًا بشأن رغبته بالاعتزال وهو داخل صفوف“العالمي”.

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