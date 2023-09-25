Monday, 25 September 2023 05:59 GMT

لايبزيج يعلن موقفه من جوهرة سان جيرمان

9/25/2023 10:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ماكس إبيرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في لايبزيج الألماني، إن النادي يهدف لاستمرار تشافي سيمونز ضمن صفوف الفريق، إلى ما بعد عقد الإعارة الحالي من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحقق الهولندي سيمونز (20 عاما)، المعار لمدة موسم واحد، النجاح بشكل سريع ضمن صفوف لايبزيج، وسجل 3 أهداف وصنع 5، خلال أول 5 مباريات في الدوري.
ولا يتضمن عقد الإعارة الحالي بندا يسمح للايبزيج بشراء اللاعب.
لكن إبيرل قال في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية، نشرتها اليوم الاثنين: "نعتزم التجديد (لسيمونز) بأفضل سيناريو ممكن".
وأوضح أن النادي سيحاول في الصيف المقبل، حسم استمرار اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول.
وواصل: "تشافي حقق بداية جيدة للغاية.. أعتقد أنه يرتبط بالفريق من الناحية العاطفية"، مؤكدا أنه يتناسب بشكل جيد جدا مع لايبزيج.
وكان ماركو روزه، المدير الفني للايبزيج، قد أبدى أيضا أمله في استمرار سيمونز.
وأضاف أن داني أولمو قد يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لسيمونز، حيث أن اللاعب الإسباني، الغائب حاليا للإصابة، جدد عقده مع لايبزيج هذا الصيف، رغم رغبة عدة أندية في الحصول على خدماته، وأصبح قياديا بالفريق.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25092023000208011052ID1107135948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث