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80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

9/25/2023 10:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 80.5%، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي 2022.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة ارتفعت إلى 509 ملايين دينار، حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ282 مليون دينار حتى نهاية تموز 2022.

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