80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات
التاريخ
9/25/2023 10:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 80.5%، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي 2022.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة ارتفعت إلى 509 ملايين دينار، حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ282 مليون دينار حتى نهاية تموز 2022.
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