إيلون ماسك يكشف عن أوبتيموس.. رجل آلي يمارس اليوغا

MENAFN - Al Wakeel News)كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الرجل الآلي الجديد ((أوبتيموس)) من إنتاج شركة تسلا، وقدراته على التفكير السليم واختيار الألوان والمنطقية في الترتيب، وذلك في فيديو بثه مالك ((إكس)) في تدوينة عبر منصته.وعرض ماسك في الفيديو قدرة الروبوت الجديد على ممارسة الرياضة والحركات السريعة، وأيضاً قدرة على ممارسة اليوغا، و رد الفعل بشكل شبه آدمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وأكد ماسك، الذي يملك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، أن الروبوت سيكون مساعداً للإنسان في الأعمال اليومية، وسيطرح في الأسواق في حدود 20 ألف دولار للروبوت الواحد، قائلاً: ((هدفنا أن يكون الإنسان الآلي أوبتيموس جاهزاً للأسواق في أقرب وقت، ويكون قادراً على أداء المهام بنجاح)).



وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو ماسك، بسبب تشابه الرجل الآلي في الفيديو مع الإنسان الآلي في فيلم ((آي روبوت))، من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، والذي يظهر تطور الإنسان الآلي ورغبته في احتلال العالم، ونتيجة للتشابه مع الروبوت ((سولي)) بطل الفيلم الأمريكي، سخرت معظم التعليقات من الروبوت معتبرين أنه بداية لاحتلال الروبوتات للعالم، خاصة لكون الروبوت في الفيلم أيضاً كان الهدف منه مساعدة الإنسان في الأعمال اليومية.



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