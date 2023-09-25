وفاة وزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين

MENAFN - Al Wakeel News)غيب الموت يفغيني يسين المدير العلمي الفخري لجامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا ووزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين.



أفاد بذلك العالم السياسي ألكسندر كينيف على قناة "تليغرام" التابعة له، قائلا إن يسين توفي في موسكو عن عمر يناهز 89 عاما بعد أن نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.



ولد يفغيني يسين عام 1934 في أوديسا حيث أنهى معهد التقنيات المائية، ثم أنهى كذلك عام 1963 كلية الاقتصاد في جامعة موسكو .

وتولى عام 1989 إدارة شعبة في لجنة الإصلاح الاقتصادي لدى مجلس الوزراء للاتحاد السوفيتي وشارك في وضع عدد من برامج الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك برنامج "500 يوم" الذي كان من شأنه التغلب على الأزمة الاقتصادية عام 1990. ثم تولى إدارة مركز التحليل لدى رئيس روسيا بوريس يلتسين.





روسيا اليوم