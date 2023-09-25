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عقوبات صارمة ضد الفيصلي والوحدات

9/25/2023 10:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مالية كبيرة ضد ناديي الفيصلي والوحدات، على خلفية المباراة التي جمعتهما ، في اطار منافسات دوري المحترفين.


وتكبد النادي الفيصلي الغرامات الأكبر، بعد أن قررت اللجنة التأديبية إلزامه بدفع 1400 دينار بسبب الجمهور، ثم إلزامه بدفع ألفي دينار، وإلزامه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب، إلى جانب تغريمه ألف دينار أخرى.
الوحدات تكبد بدوره غرامات وصلت إلى 700 دينار، وإلزامه بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالملعب خلال المباراة.
كما فرضت اللجنة التأديبية عقوبات على نادي الحسين بسبب جمهوره خلال مباراتي معان والسلط وصلت إلى حوالي 1100 دينار.
وتقرر ايضا ايقاف مدرب حراس مرمى نادي الجليل زياد النمراوي 4 مباريات وغرامة مالية وصلت إلى ألف دينار، كما تقرر تغريم الجليل 200 دينار، على خلفية مباراته أمام الوحدات.
وفيما يتعلق بمباراة الرمثا والفيصلي التي جرت يوم 11 الشهر الماضي، فقد تقرر تغريم الرمثا 900 دينار بسبب جمهوره، وألزامه باستصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب.
واتخذت اللجنة التأديبية أيضا، جملة من العقوبات بعدد كبير من الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية.

ملاعب

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