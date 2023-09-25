لافروف: تجارتنا مع مصر قفزت بنحو 30%

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال افتتاحه اليوم الاثنين معرضا مخصصا للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. وقال: "نعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2022 إلى 6 مليارات دولار، وهذا يزيد بنحو 30% عن العام السابق. وفي شهر مارس 2023، عقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية للتجارة والاقتصادية، تم خلاله اتخاذ قرارات جديدة بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة".

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