اعتماد مشروع مرسوم المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040



المجلس أبّن المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك العبدالله: نستذكر بكل تقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة بما تقلّده من مناصب الموافقة على مبادرات إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بالكويت وتكليف «الزراعة» باتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم العبدالله بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مؤخرا إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سموه من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية والتي تم خلالها إجراء محادثات رسمية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوجت بتوقيع بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024-2028 وست مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات:

أولا: المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.

ثانيا: البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

ثالثا: منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

رابعا: مشروع ميناء مبارك الكبير.

خامسا: المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

سادسا: التطوير الإسكاني.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة الناجحة والمثمرة والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت.

من جانب آخر، أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث تقلد الفقيد عدة مناصب منها وزير البريد والبرق والهاتف في عام 1962 ووزير الإرشاد والأنباء في عام 1963، والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير الجهود المخلصة للفقيد الراحل وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة في مختلف المناصب التي تقلدها، ويدعو الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبعض قياديي بلدية الكويت بشأن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 والذي حدد فيه الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية عام 2040 ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعة أقاليم وهي:

1- منطقة الكويت الحضرية، 2- المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، 3- المنطقة الإقليمية الجنوبية، 4- المنطقة الإقليمية الغربية.

وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى سمو ولي العهد.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبول المبادرات المقدمة من عدد من الشركات بشأن إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المبادرات وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.