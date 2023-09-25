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السعودية تعلن عزمها بناء أول محطة نووية

9/25/2023 9:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية بها.
وقال الوزير السعودي خلال كلمته في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن: "السعودية تؤكد دعمها في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية".
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته التي نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع منها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تلتزم المملكة بسياساتها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الثقة والشفافية، وتطبيق أعلى مستويات الأمن".

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