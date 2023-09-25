MENAFN - Palestine News Network ) عملة مزيفة تغزو الأسواق الفلسطينية... إليك خطوات اكتشافها وطرائق للحد من تداولها

غزة /PNN / انتشرت

في الاسابيع الاخيرة عملة مزيفة

من فئة (200 شيكل إسرائيلي)

في الاسواق الفلسطينية وفق ما حذرت منه جهات رسمية.

وتكمن

حطورة هذه العملات المزيفة التي يجري تداولها في الاسواق في الصعوبة على المواطن

في اكتشاف أمرها، وهو ما يشكل خسارة مالية وضررًا مباشرة عليهم.

وللحد من ذلك، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات

للمصارف والصرافين لتجنب

مخاطرها من خلال تعريف المجتمع بوجودها والتدقيق في ما يتداولونه من عملات.

الخبير والمحلل المالي، ثابت أبو الروس، قال: إن "مشكلة تزوير العملات وتداولها، وهو موضوع قديم جديد، فمنذ القدم يتم تزييف الأوراق المالية والنقود المعدنية"، مشيرًا إلى أن الجديد في موضوع التزوير، أخذ جانبًا فنيًا عاليًا ومتناهيًا بالدقة".

وأضاف أبو الروس، في حديث صحفي، أن المواطن أو المستهلك وصولاً إلى المحالات التجارية بالأسواق، لا

يمتلكون المقدرة على اكتشاف العملات المزيفة".

وبشأن مخاطر تداولها، أوضح الخبير المالي، أن“مخاطرها يكون على من وقعت بيده هذه العملة المزيفة، وهو من سيتحمل الخسارة المباشرة، إذا قام بأخذها

دون دراية عنها كما انها تضر باقتصاد البلد”.

وأشار إلى أن التجار يرفضون التعامل مع عملة فئة (200 شيكل)، وهذا يعيق صفقات تجارية كما انه يصعب على المواطنين الحاملين لهذه الفئة للاستفادة منها.

وللحد من انتشارها، حث الخبير المالي، أصحاب المحالات التجارية بشراء آلة فحص العملات المزيفة، والمواطنين بشراء (قلم) من الأماكن المخصصة لبيعها تنفذ ذات المهام، لافتًا إلى أن المصارف لديها الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تساعدها على اكتشاف المزور.

واعتبر استخدام الوسائل الرقمية الإلكترونية في الدفع المالي بالتعاملات التجارية، خطوة إيجابية تقلل من حد التعاملات الورقية ومن ثم المزيفة.

سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من تداولها

سلطة النقد الفلسطينية، من جهتها، أصدرت، مؤخرًا، تعليمات للمصارف والصرافين تهدف للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة.

التعليمات سلطة النقد، تضمن، مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية وبالتالي تحديد وكشف العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة.

وطالبت بنشر هذه الماكينات في كافة فروع المصارف والصرافين وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف على العملات غير السليمة واكتشاف وتمييز العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها، مشدّدًة على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة من التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.

وضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي، تسعى سلطة النقد، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية وخفض استخدام النقد الورقي.

وشارفت سلطة النقد، على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (إي سداد) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.