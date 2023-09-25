Monday, 25 September 2023 05:29 GMT

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

9/25/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 25-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، والهلال أمام الجبلين بكأس خادم الحرمين الشريفين.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X بيراميدز – 4 مساء – ONTime Sports
الزمالك X المقاولون العرب – 7 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

النجمة X الرائد – 6 مساء
الجبلين X الهلال – 6 مساء
أحد X النصر – 9 مساء
ضمك X القيصومة – 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور X طرابزون سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

أورلاندو سيتي X إنتر ميامي – 2.30 فجرًا
أوستن إف سي X لوس أنجلوس جالاكسي – 4.30 فجرًا

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25092023000208011052ID1107135590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث