مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 25-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، والهلال أمام الجبلين بكأس خادم الحرمين الشريفين.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X بيراميدز – 4 مساء – ONTime Sports
الزمالك X المقاولون العرب – 7 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
النجمة X الرائد – 6 مساء
الجبلين X الهلال – 6 مساء
أحد X النصر – 9 مساء
ضمك X القيصومة – 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
هاتاي سبور X طرابزون سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
أورلاندو سيتي X إنتر ميامي – 2.30 فجرًا
أوستن إف سي X لوس أنجلوس جالاكسي – 4.30 فجرًا
ملاعب
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