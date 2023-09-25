وزارة الصحة: تسجيل 10 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي لترفع العدد إلى 29 خلال العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول تسجيل 10 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي (A) في المملكة مؤخرا، وأن العدد الكلي للإصابات بالفيروس حتى اليوم بلغت 29 منذ مطلع العام الجاري.

وقال الشبول خلال اجتماع للجنتي التعليم والشباب والصحة النيابيتين، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 9 إصابات باحدى المدارس في محافظة الكرك وحالة في الرمثا، لافتا إلى أن أعمار المصابين تراوحت بين 6-12 سنة.

وأضاف أنه جرى تتبع مصدر الإصابات والعدوى للسيطرة عليها وتم الكشف على المدارس التي سجلت فيها حالات بالفيروس والمرافق الصحية فيها، داعيا إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال الكلور ومواد التنظيف وتعقيم المياه والحصول على الغذاء من مصادر آمنة.

وتابع أنه تمت التوصية بإعطاء مطعوم التهاب الكبد الوبائي (A) لكافة الطلبة حتى 15 عاما كإجراء وقائي لجميع الطلبة في مدرستي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بمحافظة الكرك.

وأشار الشبول إلى أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي هي 28 يوما وينتقل الفيروس من شخص لشخص لآخر عن طريق الطعام الملوث ببول أو براز الشخص المصاب أو التلامس أو استعمال الأغراض الشخصية للمصاب.

وبيّن أن الفيروس منتشر عالميا وأن نسبة انتشاره في الأردن أقل من النسب الطبيعية، لافتا إلى أن الوزارة أدخلت مطعوم الكبد الوبائي للبرنامج الوطني للتطعيم عام 2020.

وأوضح أن التهاب الكبد الوبائي هو مرض فيروسي يصيب نسيج الكبد ويبدأ بارتفاع مفاجئ بالحرارة وفقدان الشهية وبول داكن وآلام في العضلات وألم في البطن وظهور اليرقان، مشيرا إلى أن الإصابة تمنح الشخص المصاب المناعة وهو يصيب الكبار والأطفال ونسبة الإماتة بالنسبة للأطفال هي 1-3 بالألف.