مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في 10 و 11 و12 كانون الأول 2024.
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
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