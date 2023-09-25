بدون أدوية.. طرق منزلية تخلصك من تشنجات المعدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر البعض بالغثيان وعدم الراحة أثناء حدوث تشنج المعدة، ورغم توافر بعض الأدوية لعلاجه إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من حدة الأعراض.



طرق منزلية تساعد في التخلص من تشنجات المعدة



1- الزنجبيل

أظهرت الدراسات، أن الزنجبيل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لبعض أنواع اضطرابات المعدة، حيث يعتبر الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات، في أشكال عديدة، حيث يمكن مضغه أو تناول مكملاته الغذائية.



2- شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تخفيف آلام المعدة المضطربة عن طريق العمل كمضاد للالتهابات، حيث تساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات عضلات المعدة على الاسترخاء، مما قد يقلل من آلام التشنجات.

3- اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

يساعد تناول نظام غذائي يحتوي على الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص لتهدئة اضطراب المعدة، حيث يمكن أن يساعد في علاج الغثيان أو الإسهال.

يحتوي هذا النظام الغذائي على أطعمة منخفضة الألياف وعالية الارتباط، خاصة إن أي من هذه الأطعمة لا تحتوي على الملح أو البهارات، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.



4- النعناع

غالبًا ما يُستشهد بالنعناع كعلاج مفيد للغثيان واضطراب المعدة لأن المنثول الموجود في أوراقه مسكن طبيعي أو مسكن للألم، لذلك فقد يمنع النعناع آلام المعدة ويخفف من الشعور بالغثيان.



5- خل التفاح

خل التفاح يحفز تدفق اللعاب ويعزز إنتاج حمض المعدة ثم العصارات الهضمية في الأمعاء، حيث أظهرت دراسات أجريت على حيوانات أيضًا دليلًا على أن خل التفاح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالات الالتهاب في الأمعاء.

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