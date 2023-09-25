دهس مواطن وازدحام مروري كبير بعد جسر الملكة زين في عمّان
التاريخ
9/25/2023 9:13:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعرّض مواطن، بعد ظهر اليوم الإثنين، للدهس، ما بعد جسر الملكة زين باتجاه الدوار السابع في عمّان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل " إن الحادث تسبب بازدحام مروري كبير، وتوقف كامل للحركة، مضيفاً أن مجموعات السير بالموقع.
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