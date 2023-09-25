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بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم

9/25/2023 9:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المدرب كارلو أنشيلوتي، أنه يتحمل مسؤولية خسارة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة بمسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
وأقيمت المباراة مساء الأحد، على ملعب "واندا متروبروليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "الرسم التكتيكي لم يتغير، لم نبدأ بشكل جيد، ولم ندافع بشكل جيد، لم تكن لدينا القوة الكافية، كان أداء أتلتيكو أفضل منا، ولعبوا بالطريقة التي أرادوها".
وردا على "هل أنت قلق من قلة التركيز"، أجاب المدرب الإيطالي: "إنه شيء تحدثنا عنه وسنواصل الحديث عنه، في كثير من الأحيان يتفوقون علينا مبكرا ولا نعود إلا في بعض الحالات، اليوم كنا قريبين من الفوز، لكن النتيجة 3-1 حسمت كل شيء، بعد الهدف الثالث أصبحت الأمور أصعب، أصبح الأمر أكثر من اللازم بالفعل".
وأكد: "ربما كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، وبالطبع الفريق لم يفعل ما أريده، وهذه مسؤوليتي، وأقل ما يمكنني فعله أن أتحمل المسؤولية، هذه الهزيمة يمكن أن تكون فرصة لنا".
وأكمل كارلو أنشيلوتي: "دفاعنا كان ضعيفا بالفعل، وهو ما لم نواجهه في المباريات الأولى، في 45 دقيقة كادوا أن يسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا، لم تكن ليلة جيدة، لن أتحدث عن الشخصيات الفردية، الفريق لم يكن الأمر متماسكا، خاصة في الشوط الأول، وقد استغل أتلتيكو ذلك".
وأشار إلى الأهداف الثلاثة والتي جاءت من رأسيات: "لقد كانوا نسخة طبق الأصل، لم نكن في وضع جيد، عندما يأتي الظهير الأيسر والمحور، لم نكن متماسكين".
وأسهب المدرب كارلو أنشيلوتي: "الحقيقة أن أتلتيكو أحد الفرق التي تدافع بشكل جيد، فهم أقوياء في الدفاع، ليس من السهل العثور على مساحة، لقد جربوا ذلك في معظم الأوقات من خارج المنطقة، أود أن أؤكد أن المشكلة التي ظهرت لم تكن هجومية، بل دفاعية".

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