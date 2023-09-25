لوكاكو ينضم لقائمة تاريخية يتزعمها كريستيانو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، تألقه مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل هدفا في شباك تورينو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.وسجل روميلو الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 68، قبل أن ينجح تورينو في معادلة النتيجة بالدقيقة 85 عن طريق دوفان زاباتا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو تمكن من تسجيل 59 هدفا في 100 مباراة لعبها ببطولة الدوري الإيطالي خلال فترته السابقة مع إنتر ميلان، والحالية مع روما.



وأضافت أن هناك 5 لاعبين فقط حققوا أداء أفضل من لوكاكو في أول 100 مباراة، من بين اللاعبين الذين ظهروا منذ عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط.



وجاء اللاعبون كالتالي: ديفيد تريزيجيه (63 هدفا)، مونتيلا (64)، شيفتشينكو (64)، هيجواين (65) وكريستيانو رونالدو (81).



ومنذ انضمامه لروما، شارك البلجيكي في 4 مباريات بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة