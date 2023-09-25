لوكاكو ينضم لقائمة تاريخية يتزعمها كريستيانو

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، تألقه مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل هدفا في شباك تورينو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وسجل روميلو الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 68، قبل أن ينجح تورينو في معادلة النتيجة بالدقيقة 85 عن طريق دوفان زاباتا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو تمكن من تسجيل 59 هدفا في 100 مباراة لعبها ببطولة الدوري الإيطالي خلال فترته السابقة مع إنتر ميلان، والحالية مع روما.
وأضافت أن هناك 5 لاعبين فقط حققوا أداء أفضل من لوكاكو في أول 100 مباراة، من بين اللاعبين الذين ظهروا منذ عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط.
وجاء اللاعبون كالتالي: ديفيد تريزيجيه (63 هدفا)، مونتيلا (64)، شيفتشينكو (64)، هيجواين (65) وكريستيانو رونالدو (81).
ومنذ انضمامه لروما، شارك البلجيكي في 4 مباريات بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25092023000208011052ID1107135580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.